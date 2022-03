Bekannte Hochstaplerin : Abschiebung von Anna Sorokin nach Deutschland gescheitert

Als Sorokin Anfang 2021 wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, entschloss sie sich, in New York zu bleiben. Bild: dpa

Der erste Versuch, die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin aus den Vereinigten Staaten nach Frankfurt abzuschieben, ist am Montag angeblich gescheitert. Wie verschiedene Medien meldeten, wehrte sie sich am Flughafen in Newark (New Jersey) so heftig, dass die Fluggesellschaft United sie nicht an Bord ließ.

Sorokin, die mehr als vier Jahre in New York im Gefängnis verbrachte, hatte in den vergangenen Monaten bereits juristisch versucht, die Rückführung nach Deutschland zu verhindern. Die Einunddreißigjährige, die in Russland zur Welt kam und im nordrhein-westfälischen Eschweiler aufwuchs, war im Jahr 2019 wegen Betrugs zu vier bis 12 Jahren Haft verurteilt worden.

Die Tochter eines Lastwagenfahrers hatte sich in Manhattan zuvor als wohlhabende Erbin ausgegeben, um sich bei Banken und Bekannten mehr als 275.000 Dollar zu erschwindeln. Sorokin soll das Geld damals für Reisen, Mode und Luxushotels ausgegeben haben. Schon während des Betrugsprozesses verhandelte die in Amerika als „Salonbetrügerin“ bekannte Straftäterin über die Filmrechte für ihre Geschichte, die inzwischen bei Netflix unter dem Titel „Inventing Anna“ zu sehen ist.

Als Sorokin Anfang 2021 wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wurde, entschloss sie sich, in New York zu bleiben. Da sie sich ohne Visum in den Vereinigten Staaten aufhielt, wurde sie abermals verhaftet und wartete in einem Gefängnis für illegale Einwanderer auf die Reise nach Deutschland. Wann die amerikanische Einwanderungsbehörde den nächsten Versuch macht, Sorokin abzuschieben, blieb vorerst offen.