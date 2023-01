Schon 89 Verhandlungstage : Es wird Zeit, dass der Abou-Chaker-Prozess endet

Die Berliner Justiz ist überlastet, heißt es oft. Zu viele Fälle, zu wenig Geld, Personal und Zeit. Beobachtet man allerdings den größten Prozess, den das Berliner Landgericht seit bald zweieinhalb Jahren führt, könnte man meinen, Berliner Staatsanwälte und Richter hätten alle Zeit der Welt. In der Verhandlung gegen Clanchef Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder tagt das Gericht am kommenden Montag zum 90. Mal. Zum Vergleich: Im Lübcke-Prozess gab es 45 Verhandlungstage, im Polizistenmord-Prozess von Kusel reichten 21.

Dabei geht es in Berlin nicht um komplexe Mordermittlungen, sondern um den Streit zwischen zwei ehemals guten Freunden. Der Rapper Bushido hat ausgesagt, dass sein früherer Manager Abou-Chaker eine geschäftliche Trennung nicht akzeptieren wollte und ihn deswegen bei einem Treffen eingesperrt, bedroht, erpresst, beschimpft und mit einer halb vollen Plastikflasche geschlagen habe. Die Beweislage ist schwierig, für das Treffen zwischen Bushido und den Abou-Chaker-Brüdern gibt es nur einen weiteren Zeugen. Der war aber nur kurz anwesend, ist selbst ein Schwerkrimineller – und hat kürzlich versucht, zugunsten der Abou-Chakers auszusagen, bevor er sich in Widersprüche verwickelte. Auch eine Tonaufnahme soll Abou-Chaker entlasten, unklar ist, ob sie echt ist. So bleibt nur die Glaubwürdigkeit des Nebenklägers Bushido. Die wurde mehrfach erschüttert. Mit Aussagen aus seiner Autobiographie konfrontiert, gab Bushido an, das von einem Ghostwriter geschriebene Buch nie gelesen zu haben – obwohl auf Spotify jeder das von ihm eingelesene Hörbuch anhören konnte.