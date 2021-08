Prozessbeginn in New York

Prozessbeginn in New York :

Prozessbeginn in New York : Aaliyah wird 20 Jahre nach Tod zu Kronzeugin gegen R. Kelly

Aaliyah war 14 Jahre alt, als sie die Ballade „Age Ain’t Nothing But A Number” aufnahm. Die Sängerin, geboren in New York und aufgewachsen in Detroit, hatte zwei Jahre zuvor bei Blackground Records ihren ersten Plattenvertrag unterschrieben. Ein paar Monate später wurde Aaliyah dem Hip-Hop-Star und Produzenten R. Kelly vorgestellt, der die Karriere des musikalischen Wunderkinds befeuern sollte. Der damals Sechsundzwanzigjährige setzte sich ins Studio und begann, für Aaliyah zu schreiben: Titel wie „Back & Forth“, eine Hommage an die Feierfreude einer Jugendlichen, „The Thing I Like“ über sexuelle Anziehungskraft und „Age Ain’t Nothing But A Number“, ein Lied über ein junges Mädchen, das von einem älteren Liebhaber träumt. Kurz nach dem Erscheinen von Aaliyahs erstem Album im Mai 1994 machten sich Gerüchte breit. Die 15 Jahre alte Sängerin und ihr zwölf Jahre älterer Produzent waren sich angeblich nicht nur musikalisch nähergekommen.

Aaliyah und R. Kelly, erzählte man sich, waren ein Paar. Und hatten im Sommer 1994 heimlich geheiratet. Die Heiratsurkunde, die das Musikmagazin Vibe im Januar 1995 druckte, stammte von einem Standesamt in Rosemont bei Chicago. Der Bräutigam war laut der Urkunde 27 Jahre alt, die Braut 18 Jahre. Spekulationen machten die Runde, R. Kelly habe einen Beamten dafür bezahlt, das Alter der damals erst 15 Jahre alten Aaliyah heraufzusetzen. Als die Eltern der minderjährigen Braut von der Hochzeit erfuhren, drängten sie auf Annullierung. Aaliyah, bekannt als „Baby Girl“, starb im Sommer 2001 bei einem Flugzeugabsturz vor den Bahamas. „Ich habe Aaliyah geliebt. Aber auf andere, freundschaftliche Art“, sagte R. Kelly der Zeitschrift GQ 2016.

Nach Anklagen zu Menschenhandel, sexuellem Missbrauch und Bestechung rollt der Prozess gegen R. Kelly, der heute vor einem Bundesgericht im Stadtteil Brooklyn in New York beginnt, auch seine Beziehung zu Aaliyah wieder auf. Laut Staatsanwaltschaft unterhielt der Grammy-Preisträger nicht nur eine rechtswidrige sexuelle Beziehung zu der minderjährigen Sängerin, sondern meinte auch, mit ihr ein Kind zu erwarten. Bei einer Anhörung in der vergangenen Woche warf die Staatsanwaltschaft dem Vierundfünfzigjährigen vor, die heimliche, illegale Hochzeit in Rosemont arrangiert zu haben, um sich vor Strafverfolgung zu schützen. Als Ehefrau hätte Aaliyah im Fall einer Anklage nicht gegen R. Kelly aussagen müssen. Den Einwand der Verteidigung, die Liaison des Produzenten mit der verstorbenen Sängerin könne die Geschworenen gegen ihren Mandanten einnehmen und solle daher nicht während des Prozesses diskutiert werden, wies das Gericht zurück. „Der Sachverhalt ist offensichtlich relevant und zeigt ein Motiv für illegale Aktivitäten“, entschied die Vorsitzende Richterin Ann Donnelly. Um diesen Sachverhalt im Prozess zu berücksichtigen, wird Aaliyah 20 Jahre nach ihrem Tod unter dem Platzhalternamen Jane Doe #1 zur Kronzeugin gegen R. Kelly.