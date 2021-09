A 9 bei Nürnberg voll gesperrt : Mutmaßlicher Geiselnehmer festgenommen

Aktualisiert am

Die Polizei in Mittelfranken hat einen 30 Jahre alten Mann aus Serbien in einem Reisebus festgenommen. Gegenüber der F.A.Z. sagte ein Sprecher, dass der Zugriff am Dienstagabend um 21.30 Uhr erfolgte.

Der Vorfall hatte die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, seit dem späten Nachmittag auf Trab gehalten. Aus nicht geklärter Ursache sei es in dem Bus zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Fahrgästen gekommen, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden, teilte die Polizei am späten Abend mit. Laut Zeugenaussagen sei es in der Folge zu einer Bedrohungslage gekommen.

SEK-Einheit im Einsatz

Die bayerische Polizei sperrte die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen. Auch die ICE-Strecke zwischen München und Nürnberg, die neben der Autobahn verläuft, war davon betroffen.

Nach Angaben der Polizei Mittelfranken waren nur die drei Busfahrer noch mit dem mutmaßlich bewaffneten Fahrgast in dem Bus. Alle übrigen Passagiere hätten sich im Freien auf dem Seitenstreifen befunden. Aufgrund einer ermittelten Mobilfunknummer gelang es der Polizei, Kontakt zu einem der Fahrer aufzunehmen, woraufhin alle Fahrer den Reisebus verließen. Nach mehreren Stunden ließ sich der Mann, der angab, bewaffnet zu sein, widerstandslos festnehmen.

Bislang konnte allerdings weder in dem Bus, noch bei dem Tatverdächtigen eine Waffe aufgefunden werden, teilte die Polizei weiter mit. Derzeit würden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durchgeführt. Zudem werde der Bereich des geparkten Reisebusses großräumig nach möglichen Beweismittel abgesucht.

Eine Verhandlungsgruppe der Polizei, sowie eine SEK-Einheit und ein Hubschrauber der Polizei waren am Einsatz beteiligt. Nach Informationen von nordbayern.de hatten die Einsatzkräfte zunächst einen Abstand von 500 Metern zu dem Bus eingehalten. Zeitweise habe es sich um eine „unklare Bedrohungslage“ gehandelt, hieß es. Wie die Bild-Zeitung schreibt, habe die Polizei kurz vor der Festnahme mehrere Blendgranaten zum Ablenken des mutmaßlichen Geiselnehmers eingesetzt.