Auf A66 in Hessen : Polizei findet 135 Kilo Drogen durch Autounfall

Blaulicht in Rhein-Main : Rentner stirbt in Badesee – Suche nach Eltern von ausgesetztem Baby

Ein Rentner stirbt in einem Badesee an der Bergstraße. Die Suche nach den Eltern eines in Darmstadt ausgesetzten Babys dauert an. Und in Hanau ist ein junger Mann festgenommen worden, der mit einer Schreckschusspistole geschossen hatte.