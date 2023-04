Die Stelle, wo ­der Kopf des Opfers nach dem Schuss hart auf die Küchenspüle aufgeschlagen sein muss, ist mit einem roten Punkt markiert. Jeder einzelne Blutspritzer an Fliesen und Boden kann in der „Cave“ bei der Rekonstruktion des Geschehens helfen. „Cave“ ist die Abkürzung von „Cave Automatic Virtual Engine“ – einer neuen Technik des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg, die eine dreidimensionale Tatortbegehung an einem per Projektion nachgebildeten Tatort möglich macht. Finanziert wurde „Cave“ aus Vermögen, das der Staat im Zuge von Ermittlungen gegen Straftäter einziehen konnte.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Die schmuddelige Kochnische und das unordentliche Wohnzimmer mit Kruzifix stammen aus einem abgeschlossenen Ermittlungsverfahren in Südbaden. Die digitale Nachbildung konserviert den Tatort, Ermittler können sich darin so lange bewegen, wie sie wollen. Die Technik haben sich die Kriminalisten aus der Industrie abgeschaut. Im Kriminaltechnischen Institut (KT) befassen sich zwei Vermessungsingenieure und ein Informatiker ausschließlich mit der 3-D-Technik. Pro Woche werden häufig zwei bis drei Tatorte vermessen und digital aufgearbeitet.

Seit Mitte der Neunzigerjahre vermessen Kriminaltechniker verschiedener Landeskriminalämter Tatorte mit 3-D-Technik, seit 2006 setzt man hierfür Laserscanner ein. Bislang wurden die Daten jedoch nur zweidimensional genutzt. Dank der Weiterentwicklung der Technik können sich Ermittler in Baden-Württemberg nun ein „Head-Mounted Display“ aufsetzen und sich durch das dreidimensional rekonstruierte Tatortmodell bewegen. In einer „Botspot“-Kammer mit 94 digitalen Spiegel­reflexkameras können sogar dreidimensionale Avatare angefertigt werden. Auch ein von einer Überwachungskamera gefilmter Verdächtiger kann digital rekonstruiert werden. „Wir können einen Zeugen oder Tatverdächtigen nach dem Ganzkörperscan in den virtuellen Tatort stellen“, sagt Stefan Knapp.

Vertreter der Bundesanwaltschaft waren beeindruckt

Der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamts nimmt eine Pistole in die Hand und versucht, die Schussbahn von der Spüle bis zur Terrassentür zu rekon­struieren. Wo stand der Täter, als er schoss? Trat er über die Terrassentür in die Wohnung ein? Oder hatte er sich vielleicht vorher hinter einem Schrank versteckt? All diese Fragen ließen sich so besser beantworten. „Man kann zum Beispiel auch nachprüfen, ob eine Zeugenaussage stimmt. Wenn jemand sagt, er habe den Mord aus dem Garten beobachtet, können wir schauen, ob das überhaupt möglich gewesen ist“, sagt Knapp.

Viele Tatorte liegen im Freien. Die Kriminaltechniker können sie, je nach Wetterlage, virtuell dauerhaft konservieren. „Wir machen zwar immer ganzheitliche Ermittlungen“, sagt der Präsident des LKA Baden-Württemberg, Andreas Stenger. „Aber welche Bedeutung eine Spur im Verlauf der Ermittlungen gewinnt, lässt sich zu Beginn nicht immer absehen.“ Einen realen Tatort kam man nachträglich nicht wieder aufbauen. Dagegen ist der simulierte Tatort immer verfügbar, man kann dort sogar virtuelle Fallkonferenzen mit Sachverständigen, Zeugen und Staatsanwälten halten. Auch können Richter und Staatsanwälte Exkursionen ins LKA machen, wenn sie Fragen zu einem Tatort haben, die sie im Verhandlungssaal nicht klären können.

Mehr zum Thema 1/

Andere Landeskriminalämter nutzen ebenfalls Digitaltechnik zur Tatortrekon­struktion. Nach Auffassung des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl (CDU) ist die interaktive, virtuelle Tatortgestaltung derzeit aber nur in Stuttgart möglich. Strobl spricht von einer einmaligen Innovation. „Es ist von großer Bedeutung, was man an einem Tatort konkret beweisbar machen kann. Objektive Beweise sind oftmals von höherer Qualität als Zeugenaussagen.“

Auch Vertreter der Bundesanwaltschaft waren nach einem Besuch im Stuttgarter LKA von der neuen Technik beeindruckt. Die Kriminalbeamten hatten ihnen die Rekonstruktion der Reichsbürger-Festnahme in Boxberg gezeigt. Dort hatte im April vergangenen Jahres ein Reichsbürger über mehrere Stunden mit einem vollautomatischen Gewehr auf 14 Polizisten geschossen. Die Schussbahnen lassen sich im digital rekonstruierten Tatort sehr gut reproduzieren. Auch zur Aufklärung des Amoklaufs an der Universität Heidelberg im vergangenen Jahr und für die Ermittlungen zu dem brutalen Seniorenmord in Schwäbisch Hall wurden die Tatorte mit der neuen Technik schon digital nach­gebaut.