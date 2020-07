Kampf der Kriminalität : 33.000 Schusswaffen in Südafrika vernichtet

In der vergangenen Woche karrte die südafrikanische Polizei einen gewaltigen Berg Schusswaffen nach Vereeniging. In der kleinen Stadt am Fluss Vaal handelte einst die britische Kolonialmacht mit widerspenstigen Siedlern den Friedensvertrag aus, der 1902 den Zweiten Burenkrieg beendete. Nun soll der Ort nahe Johannesburg wieder einen Beitrag zum Frieden im Land leisten. Die Beamten steuerten das Gelände des Stahlgiganten Arcelor Mittal an. Dort wurde das gesamte Waffenarsenal, das sie mitgebracht hatten, eingeschmolzen, mehr als 33.000 Stück: 30.913 Handfeuerwaffen, 1454 Gewehre, 894 Schrotflinten und 725 Einzelteile von zerlegten Waffen.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



Die Sammlung, mit der man eine kleine Armee ausrüsten könnte, war innerhalb nur weniger Monate zusammengekommen. Zwischen April 2019 und März 2020 hatten die südafrikanischen Ordnungshüter bei zwei verschiedenen Aktionen schon einmal mehr als 52.000 Waffen auf diese Weise unschädlich gemacht. Die meisten Waffen seien bei größeren Razzien einkassiert worden, sagte die Polizeisprecherin Brenda Muridili, andere wurden von Südafrikanern gemeldet, denen die Gegenwart der Waffen Unbehagen bereitet hatte. Ausdrücklich wies die Polizei darauf hin, sich bei der Zerstörung der Schusswaffen an Recht und Gesetz gehalten zu haben. Am 13. Mai wurde die Vernichtungsaktion öffentlich bekanntgegeben. Drei Wochen hatten die Besitzer danach Zeit, um nachzuweisen, dass sie zurecht bewaffnet waren.

Südafrika gehört zu den Ländern mit der höchsten Kriminalitätsrate weltweit. Zwischen April 2018 und März 2019 wurden mehr als 21.000 Menschen ermordet, das sind im Durchschnitt jeden Tag 58. Damit war die Mordrate gegenüber dem Vorjahr noch um 3,6 Prozent gestiegen. Täglich wurden in Südafrika 144 Vergewaltigungen oder andere Sexualdelikte begangen. Alle drei Stunden wird eine Frau ermordet, das ist fünfmal so viel wie im weltweiten Durchschnitt. Laut der Statistik war auch die Zahl der ermordeten Kinder dramatisch gestiegen. 1014 Minderjährige waren demnach getötet worden, fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr.

Mehr zum Thema 1/

Mit statistisch 68,28 Morden pro 100.000 Einwohner gilt Kapstadt als achtgefährlichste Stadt der Erde – vor St. Louis in den Vereinigten Staaten und hinter sieben lateinamerikanischen Städten. Im Schnitt werden in der Stadt jeden Tag acht Menschen umgebracht. Zwar ist die Mordrate gesunken, seit Präsident Cyril Ramaphosa aus Angst vor Corona begonnen hatte, rigide Ausgangssperren zu verhängen und mehr als 70.000 Soldaten auf die Straßen des Landes zu schicken. Allerdings stiegen gleichzeitig die Fälle von häuslicher Gewalt rapide an. Zudem dürfte der Rückgang der Mordrate kaum von Dauer sein – die durch den Lockdown verschärfte Verarmung der Bevölkerung dürfte die Kriminalität eher noch steigen lassen. So verlieren durch die Schließung der Geschäfte und der Grenzen Millionen von Südafrikanern ihre Arbeit. Schon jetzt sind viele Südafrikaner von Armenspeisungen abhängig.

Erst vor kurzem wurde der 67 Jahre alte Österreicher Eduard Neumeister vor seinem Lokal mit Machetenhieben getötet. Der Wirt hatte mit seiner Lebensgefährtin nahe der Stadt Durban das auf deutsche Küche spezialisierte „Bratwurst Sausage Restaurant“ betrieben. Zwei Rottweiler und ein Elektrozaun hinderten die Täter nicht daran, auf das Grundstück vorzudringen und den Salzburger brutal zu überfallen. Notärzte beschrieben den Anblick des Opfer später als „das Schlimmste, was wir je gesehen haben“.