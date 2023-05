Nordrhein-Westfalen, Solingen: An der Stelle, an das Haus der türkischen Familie Genc gestanden hatte, erinnert eine Gedenktafel an die Opfer des Brandanschlags. Bild: dpa

Nach Überzeugung des Oberlandes­gerichts Düsseldorf steckten die vier jungen Männer das Haus der Familie Genc in Solingen an, um „den Türken“ einen „Denkzettel“ zu verpassen. In den Flammen verbrannten in der Nacht vom 29. Mai 1993 die vier Jahre alte Saime Genc, ihre Schwester, die neunjährige Hülya Genc, die zwölf Jahre alte Gülüstan Öztürk und die 18 Jahre alte Hatice Genc. Die 27 Jahre alte Gürsün Ince kam bei einem Sprung aus dem brennenden Haus ums Leben.

Zwar hatte es Anfang der Neunziger­jahre schon mehrere ausländerfeindliche An­schläge in Deutschland gegeben, doch die Tat von Solingen hat sich als die schlimmste ins kollektive Gedächtnis eingeprägt. Zum 30. Jahrestag am Pfingstmontag wollen viele Spitzenpolitiker nach Solingen kommen – unter anderen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Innenministerin Nancy Faeser.