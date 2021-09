Islamistisches Motiv möglich : 29-Jähriger verletzt Frau durch Messerstiche in Hals lebensgefährlich

In einer Berliner Grünanlage griff ein Mann eine 58 Jahre alte Frau mit einem Messer an. Laut Polizei störte der Täter sich daran, dass sie als Frau arbeitete. Ermittelt wird nun auch wegen eines möglichen islamistischen Motivs.

Ein Mann soll eine 58-Jährige in einer Berliner Grünanlage durch Messerstiche in den Hals lebensgefährlich verletzt haben. Am Samstagmittag habe der 29-Jährige die Landschaftsgärtnerin in Wilmersdorf angesprochen, weil er sich mutmaßlich daran störte, dass sie als Frau arbeitete, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dann soll er ihr plötzlich mit einem Messer mehrfach in den Hals gestochen haben. Er attackierte den Angaben zufolge auch einen zur Hilfe eilenden 66 Jahre alten Passanten mit dem Messer und verletzte ihn schwer.

Der Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen. Laut Polizei besteht der Verdacht einer psychischen Erkrankung des Afghanen.

Die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt ermitteln nun auch unter dem Aspekt eines möglichen islamistisch motivierten Angriffs. Der 29-Jährige soll im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt werden.