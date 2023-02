Ein 24 Jahre altes Video, das R. Kelly bei sexuellen Übergriffen auf eine Minderjährige zeigte, und Aussagen weiterer Missbrauchsopfer haben dem Sänger R. Kelly in Illinois eine Haftstrafe von 20 Jahren eingebracht.

Da R. Kelly, bürgerlich Robert Sylvester Kelly, vor zwei Jahren vor einem Bundesgericht in New York bereits zu 30 Jahren hinter Gittern verurteilte worden war, gestand das Bundesgericht in Chicago ihm bei der Strafmaßverkündung am Donnerstag zu, beide Haftstrafen zum größten Teil gleichzeitig abzusitzen.

Die 20 Jahre lange Strafe für sexuelle Ausbeutung Minderjähriger und Kinderpornographie reduzierte sich daher auf ein weiteres Jahr hinter Gittern. Die Bundesstaatsanwaltschaft hatte 25 Jahre für den Sechsundfünfzigjährigen gefordert. R. Kelly, trug sie am Donnerstag abermals vor, stelle eine Gefahr für die Gesellschaft dar.

Wie sich bei den Strafprozessen in New York und Illinois herausstellte, hatte der Sänger („I Believe I Can Fly“) jahrzehntelang minderjährige Afroamerikanerinnen umworben und gefügig gemacht, um sie sexuell missbrauchen zu können. Das Video der Übergriffe auf ein 14 Jahre altes Mädchen, das auch zeigte, wie er auf sein Opfer urinierte, hatte die Jury in Illinois im vergangenen September schließlich von der Schuld des früher gefeierten R&B-Musikers überzeugt.