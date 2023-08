Ein 14-Jähriger, der wegen des Verdachts des heimtückischen Mordes an einem gleichaltrigen Jugendlichen vor Gericht steht, hat möglicherweise einen Komplizen gehabt. Es gebe „Hinweise darauf, dass bei der Tat möglicherweise ein weiterer Jugendlicher zugegen oder beteiligt gewesen sein könnte“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, am Montag. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach der Angeklagte im Prozess über einen möglichen weiteren Beteiligten. Das Verfahren ist nicht öffentlich. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die Staatsanwaltschaft hat parallel zum Prozess die Ermittlungen aufgenommen, wie die Sprecherin sagte. Unklar war zunächst, ob der weitere Jugendliche am Ort der Tat war oder die Tat mit geplant hatte.

Bisher waren die Ermittler davon ausgegangen, dass der Angeklagte die Tat allein begangen hat. Von einer weiteren Person war in den bisherigen Vernehmungen nicht die Rede. Die Anklage lautet auf Mord aus Heimtücke und versuchte Erpressung. Der 14-Jährige hatte die Tat weitgehend eingeräumt. Weil er noch minderjährig ist, findet das Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt (Az.: 31 KLs 8/23). Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen vor, den Mitschüler gefesselt und mit Steinen erschlagen zu haben. Nach dem Jugendstrafrecht droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren.

Ende August soll das Urteil fallen

Der Leichnam des getöteten Mitschülers war Ende Januar nach einer großangelegten Suche auf dem Brachgelände einer alten Gärtnerei am Rande eines Dorfes bei Wunstorf gefunden worden. Der Junge war am Abend zuvor nicht von einer Verabredung mit dem Schulkameraden zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Beide besuchten die Evangelische Integrierte Gesamtschule in Wunstorf, gehörten aber unterschiedlichen Schulklassen an.

Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft in der Jugendanstalt Hameln. Angesetzt sind insgesamt sieben Verhandlungstage bis zum 28. August.