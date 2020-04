Karfreitag : Befreit vom „Allmachtswahn“

Wegen der Corona-Pandemie findet die Kreuzweg-Prozession nicht am römischen Kolosseum, sondern auf dem leeren Rund des Petersplatzes statt. Die Texte stammen von Insassen und Mitarbeitern der Haftanstalt „Due Palazzi“ in Padua.

Still ist es auf dem menschenleeren Petersplatz an Karfreitag 2020. Es ist die gewissermaßen verdoppelte Stille, die über der Ewigen Stadt liegt, stillgelegt von der Ausgangssperre im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie. Nur das Gekreische der Möwen ist zu hören, die über dem Platz und dem Petersdom kreisen.

Nach vier Wochen „Lockdown“ hat sich vor den Absperrungen am Petersplatz eine sonderbare Gemeinschaft, eine Gemeinde gebildet. Da sind die zuerst die Polizisten und die Carabinieri, auch die Soldaten des Heeres, die für die Einhaltung der Ausgangssperre sorgen und vor Anschlägen schützen sollen. Dann sind es, zweitens, die vielen Obdachlosen, die unter den Bernini-Kolonnaden am Rande des Peterplatzes und entlang der Via della Conciliazione leben. Dort werden sie mit warmen und kalten Mahlzeiten versorgt, mehrmals täglich angeliefert von der Caritas und anderen Hilfsorganisationen. Und dann sind es, drittens, die Journalisten, die bis zum letzten Absperrgitter vorgelassen werden. Dort machen die Fernsehleute ihre Aufsager: der leere Petersplatz und der mächtige Petersdom als bildmächtige Verdeutlichung dessen, was das Coronavirus aus Italien und aus dem Sitz der Weltkirche in dieser „Settimana Santa“ (Karwoche) gemacht hat.

Die Zeremonien zu Karfreitag begann mit einer Messe mit Papst Franziskus um 18 Uhr im Petersdom hinter verschlossenen Türen. Ausgestreckt auf dem Boden betete der 83 Jahre alte Pontifex vor jenem Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert, das seit der Pestepidemie von 1522 in Rom besonders verehrt wird. Der Papst hat das sogenannte Pestkreuz aus der Kirche San Marcello al Corso für die Karwoche und für Ostern in den Vatikan bringen lassen. Der Gottesdienst wurde von der Medienseite „Vatican News“ übertragen. Aus Anlass der Corona-Pandemie hatte der Vatikan die Liturgie ändern lassen. Zu den zehn großen Karfreitagsfürbitten wurde eine elfte hinzugefügt: Franziskus und die wenigen im Petersdom versammelten Bischöfe, Priester und Nonnen baten um Trost und Kraft für die Erkrankten und für das medizinisches Personal sowie um Frieden für die Verstorbenen. Der Papst allein vollzieht am Ende die Verehrung des Kreuzes durch Berührung und Kuss.

In seiner Homilie sagte der Kapuzinermönch und Prediger des päpstlichen Hauses, Raniero Cantalamessa, die Coronavirus-Pandemie habe viele auf der Welt von einem „Allmachtswahn“ befreit. Sie habe die Menschen auch dazu veranlasst, mehr Solidarität zu üben.

Um 21 Uhr begann auf dem Petersplatz die traditionelle Kreuzweg-Prozession. Seit 1964 findet diese im Kolosseum statt, für tausende Gläubige und Pilger ist sie das vielleicht eindrucksvollste Erlebnis der Osterfeiern in Rom. Der Weg der verkürzten Prozession auf dem leeren Rund des Petersplatzes war mit Kerzen auf dem Pflaster markiert. Die Texte für den besonderen Kreuzweg des Jahres 2020 stammten von Insassen und Mitarbeitern der Haftanstalt „Due Palazzi“ in Padua. Die Autoren, die anonym blieben, schilderten anhand der 14 Stationen Jesu von der Verurteilung bis zum Begräbnis ihre persönlichen Erfahrungen mit Schuld und Leiden. Die persönlichen Zeugnisse stammten unter anderem von Eltern, die nach der Ermordung ihrer Tochter keinen Frieden finden; von einer Mutter, die sich wegen ihres straffälligen Sohnes der Stigmatisierung ausgesetzt sieht; von einem zu lebenslanger Haft verurteilten Straftäter, der sich mit seiner Schuld nicht abfinden kann; von einem Priester, der erst nach zehn Jahren seinen Freispruch von einer Bestrafung wegen falscher Anschuldigungen erreichte.

Jeweils fünf Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt und des vatikanischen Gesundheitsamts – in Uniform, im Arztkittel, in Zivil und im Priestergewand – schritten die Etappen des Prozessionsweges ab. Das schlichte Holzkreuz und vier Fackeln trugen sie abwechselnd. Sie trugen keinen Mundschutz, hielten aber den Sicherheitsabstand voneinander streng ein. Papst Franziskus verfolgte die rund anderthalbstündige Prozession unter einem beleuchteten Baldachin auf den Stufen des Petersdoms. Er wirkte nicht erst am Ende der Prozession, als ihm das schwarze Holzkreuz überreicht wurde, müde und erschöpft. An diesem Samstag beginnen im Vatikan die Osterfeierlichkeiten zu Christi Auferstehung. Papst Franziskus wird alle Feiern zelebrieren – im Beisein von nur wenigen Priestern, Ordensschwestern und Kurienmitarbeitern in einem leeren Petersdom, der allenfalls von Stille gefüllt ist.