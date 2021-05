20 Jahre nach Tragödie : Vulkanausbruch im Osten Kongos löst Panik aus

Viele Einwohner aus der nahegelegenen Großstadt Goma flohen in Panik in Richtung der Grenze zu Ruanda. Ein Ausbruch vor knapp 20 Jahren hatte hunderte Menschenleben gekostet.

In der Demokratischen Republik Kongo ist erstmals seit knapp 20 Jahren wieder der Vulkan Nyiragongo ausgebrochen. Viele Einwohner aus der nahegelegenen Großstadt Goma flohen in Panik in Richtung der Grenze zu Ruanda. Der aktive Vulkan befindet sich im Virunga-Nationalpark, knapp 20 Kilometer nördlich der Stadt Goma und damit nahe der Grenze zu Ruanda.

Ein Regierungssprecher des afrikanischen Landes rief die Bevölkerung zur Ruhe auf und erklärte, die örtlichen Behörden würden mit den Vulkan-Spezialisten in Goma die Lage beraten. Demnach sei der Vulkan gegen 19 Uhr Ortszeit ausgebrochen. Bilder kongolesischer Nachrichtenseiten zeigten einen feuerroten Himmel in der Nacht.

Lavaströme flössen derzeit hauptsächlich durch Teile des Nationalparks, sagte der Leiter des vulkanologischen Observatoriums von Goma, Celestin Mahinda, dem staatlichen Radiosender RTNC. Der Park ist Afrikas artenreichstes Schutzgebiet und die Heimat der vom Aussterben bedrohten Berggorillas.

Ein Teil des Lavastroms bewegt sich Mahinda zufolge jedoch auch in Richtung Goma. Einwohner begannen am Samstagabend, in Panik aus ihren Häusern zu fliehen, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. In der Stadt leben etwa zwei Millionen Menschen.

Der Nyiragongo gehört zu den weltweit aktivsten Vulkanen. Zuletzt war er im Jahr 2002 ausgebrochen. Damals hatten Lavaströme Goma erreicht. 250 Menschen starben, rund 120.000 wurden obdachlos.