Geräusche im Flugzeug : „Eine Mischung aus Erbrechen und Orgasmus“

Viele gruseln sich sowieso schon, wenn sie ein Flugzeug besteigen müssen. Für sie ist es ein Horrorszenario, mehrere Kilometer über der Erde in einer Maschine zu schweben und den Kräften der Luft ausgesetzt zu sein. Was sich an Bord gleich mehrerer Flugzeuge von American Airlines ereignet hat, dürfte also viele Passagiere erst recht erschreckt haben – außer, sie fanden den psychologisch klugen Weg, es mit Humor zu nehmen.

Wie Filmproduzent Emerson Collins, der von Los Angeles nach Dallas flog. Das Video, das er nun in den sozialen Medien postete, zeigt ihn während des Flugs. Aus den Lautsprechern tönen wiederholt menschlich klingende seltsame Geräusche: Gestöhne, Grummeln, spitze Ausrufe einer männlichen Stimme. Ein Gespenst? Collins sagt in die Kamera: „Irgendwer auf diesem Flug scheint sich in die Kommunikationsanlage gehackt zu haben und macht die ganze Zeit ein Geräusch, das sich nach einer Mischung aus Erbrechen und Orgasmus anhört.“

Dann ertönt eine offizielle Durchsage: „Ein sehr irritierendes Geräusch kommt aus unseren Lautsprechern. Wir versuchen, es abzustellen. Bitte haben Sie Geduld mit uns, wir wissen, das ist eine sehr seltsame Anomalie, und niemand hat Spaß daran.“ Collins grinst nur. „Also ich hatte meinen Spaß“, schreibt er in die Untertitel. Eine Flugbegleiterin, die vorbeikommt, sagt nur: „Ich schwöre, das ist ein Streich.“ Der „Washington Post“ sagte Collins, die Geräusche hätten schon vor dem Abflug begonnen und seien vor allem zu Beginn des Flugs immer wieder zu hören gewesen.

Auf Twitter gefällt das Video inzwischen mehr als 32.000 Nutzern, bei Tiktok erzielte es stolze 162.000 Likes. In den Kommentaren schreiben Passagiere anderer American-Airlines-Flüge, sie hätten Ähnliches er­lebt. „Es ging nicht den ganzen Flug so, die komischen Geräusche und Töne kamen phasenweise“, twittert etwa der Journalist Doug Boehner. „Es gab ein große ‚Oh yeah‘ bei der Landung. Wir dachten, der Pilot hätte das Mikrofon angelassen.“

Mikrofon in die Toilette geschmissen?

Laut anderen Erfahrungsberichten tauchte das Problem auch schon im Juli und im August vereinzelt auf American-Airlines-Flügen auf. Die Flugbegleiterinnen hätten nicht gewusst, wie ihnen geschieht. „Der Geist“ sei sowohl in Airbus- als auch in Boeing-Maschinen erschienen. Auf Twitter kursierten allerlei sinn­volle und sinnfreie Verschwörungstheorien: Hatte ein Passagier ein Mikrofon in die Toilette geschmissen? Hat sich tatsächlich jemand ins System gehackt? Oder war ihm einfach nur übel?

Laut „Washington Post“ hat eine Sprecherin von American Airlines klargestellt, dass die Kommunikation im Flugzeug ohne externen Zugang oder WLAN laufe. Man habe eines der betroffenen Flugzeuge durchgecheckt und festgestellt, „dass die Geräusche durch ein mechanisches Problem mit dem Verstärker verursacht wurden, der die Lautstärke der Anlage erhöht, wenn die Triebwerke laufen“.

Ganz aufgeben will Filmproduzent Emerson Collins die Geistertheorie noch nicht – das ist schließlich sein Business. „Das Gespenst in der Maschine hat einen grandiosen Humor“, sagte er der „Washington Post“. „Das Timing wirkt viel zu gut, als dass es sich nur um einen technischen Fehler handeln könnte.“ Aber: „Ich habe keine Ahnung.“