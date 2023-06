In jedem Klassenzimmer gibt es – statistisch gesehen – Opfer von sexualisierter Gewalt. Im neuen Childhood-Haus in München sollen traumatisierte Kinder und Jugendliche betreut werden. Königin Silvia von Schweden hat das Haus eröffnet.

Wenn ein Kind, das Gewalt erfahren hat, vernommen wird, kann schon der bloße Blickkontakt mit dem ­Beschuldigten retraumatisierend wirken. Zudem kann die physische Nähe zum ­Peiniger das Kind in seiner freien Aussage beeinflussen – bis zu dem Punkt, dass es sich nicht traut, überhaupt etwas zu sagen. Aus diesem Grund ist im neuen Childhood-Haus in München, in dem Kinder von einem Richter vernommen werden können, der räumliche Abstand zwischen Kind und Beschuldigtem sehr groß. Das beginnt schon beim Zugang: Getrennte Eingänge stellen sicher, dass keine Begegnung stattfindet.

Karin Truscheit Redakteurin im Ressort „Deutschland und die Welt“. Folgen Ich folge

Sie könne den Satz nicht oft genug wiederholen, sagte Königin Silvia von Schweden am Donnerstag in München bei der Eröffnung des neunten Childhood-Hauses in Deutschland: „Jedes Kind hat das Recht, frei von sexualisierter Gewalt aufzuwachsen.“ Doch die Realität zeige ein anderes Bild, sagte die 79 Jahre alte Königin: „Laut Weltgesundheitsorganisation sind eine Million Kinder in Deutschland betroffen, allein von sexua­lisierter Gewalt, unab­hängig von ethnischer oder sozialer Zugehörigkeit. Das heißt, im Schnitt ein bis zwei Kinder in jedem Klassenzimmer.“

Die World Childhood Foundation, von Königin Silvia im Jahr 1999 gegründet, ­deren Schirmherrin sie auch ist, will die Folgen von Gewalt für die Betroffenen mildern. In speziellen Einrichtungen werden die Kinder und Jugendlichen daher medizinisch und psychosozial betreut. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Vernehmung der jungen Gewaltopfer in kind­gerechter Umgebung, um den Stress so gut es geht abzumildern. Im Childhood-Haus in München wird eine speziell geschulte Sozialpädagogin die Kinder auf die Vernehmung vorbereiten. Sie wird ihnen den Ablauf genau erklären und den Raum ­zeigen, wo das Kind von Polizisten oder Richtern vernommen wird.

Auch rechtsmedizinische Untersuchungen sind möglich

Aufgenommen wird die Vernehmung audiovisuell, so dass sie vor Gericht verwendet werden kann. Der Tatverdächtige kann mit seinem Anwalt bei der Vernehmung dabei sein – zugeschaltet in einem separaten Raum. In dem Haus können die Kinder auch direkt rechtsmedizinisch untersucht werden, um Spuren der Gewalttat zu sichern.

„Die Kinder sollen sich bei uns absolut sicher fühlen“, sagte Volker Mall, Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpädiatrie an der Technischen Universität München und Ärztlicher Direktor des kbo-Kinderzentrums in München, in welches das neue Childhood-Haus nun integriert ist. Das Kinderzentrum gehört zu den Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) und ist das größte sozialpädiatrische Zentrum mit Fachklinik dieser Art in Deutschland. Hier werden behinderte, verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte und chronisch kranke Kinder und Jugendliche diagnostiziert, behandelt und therapiert.

Das Childhood-Haus wird somit ein­gebettet in die Fachdisziplinen und die kindgerechte Atmosphäre des Zentrums. Künftig werden hier Kinder und Jugend­liche, die sexualisierte, physische oder psychische Gewalt erlebt haben, medizinisch und psychologisch behandelt und weiter sozialpädagogisch betreut.

Ein Golden Retriever soll Stress verringern

Auch tier­gestützte Therapie kommt zum Einsatz – mit einem jungen Golden Retriever, der gerade noch in der Ausbildung ist. Der Hund, sagte Mall, könne je nach Situation bei einer Vernehmung dabei sein – um so den Stress für das Kind zu verringern. Ziel sei es, das Kind so schonend wie möglich zu vernehmen. „Wir betreuen die Kinder vorher und nachher psychologisch und hoffen, durch die intensive Vorbereitung die Anzahl der Vernehmungen reduzieren und die Ergebnisse der Vernehmung zum Wohle des Kindes verbessern zu können.“

Das Haus wird für Notsituationen rund um die Uhr geöffnet sein. Nach der Gewalt­erfahrung sollen die Folgen ab­gemildert werden, mit psychosozialer ­Betreuung sowie Angeboten von der Trauma- bis zur Familientherapie. Welche Gewalttaten für Kinder besonders belastend seien, könne man nicht sagen, sagte ­Volker Mall. „Auch psychische Gewalt, wenn ­Eltern ihren Kindern zum Beispiel keinerlei Wertschätzung entgegenbringen, kann schwerwiegende Folgen für die kindliche Entwicklung haben.“

Höre das Kind immer nur, es sei ein „böses Kind“, könne das auf Dauer zu aggressivem Verhalten oder Entwicklungsverzögerungen führen. Oft hätten die Eltern dies ebenso erfahren: „So ein Verhalten wird manchmal von Generation zu Generation weitergegeben.“ Durch die enge Zusammenarbeit mit der Erwachsenenpsychiatrie im kbo-Klinikum in Haar ist es zudem möglich, auch Vater oder Mutter je nach Situation ein Behandlungsangebot zu machen.

Mehr zum Thema 1/

Das Childhood-Haus ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Amtsgericht, dem Polizeipräsidium und dem Kinderzentrum. Zurückgreifen kann das Haus auch auf die langjährige Zusammenarbeit des Kinderzentrums mit der Bayerischen Kinderschutzambulanz, der Kinder- und Jugendpsychiatrie des kbo-Heckscher-Klinikums sowie der Jugendhilfe. Dass viele Institutionen zum Wohle der Kinder zusammenarbeiten müssten, hob am Donnerstag auch der bayerische Staatsminister der Justiz, Georg Eisenreich (CSU), hervor. „Alle müssen an einem Strang ziehen: die Schulen, die Jugendämter, Justiz und ­Polizei, die Beratungsstellen, Kommunen und ­Bezirke.“

Ihr sehnlichster Wunsch sei, sagte Königin Silvia, dass der Tag kommen werde, an dem es die Stiftung nicht mehr brauche, weil Kinder frei von Gewalt und Missbrauch aufwachsen können. „Nicht weil wir die Augen verschließen und das Tabu aufrechterhalten. Sondern weil wir ver­hindern können, dass der Missbrauch überhaupt geschieht.“