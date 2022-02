Köln : Karnevalisten sagen Rosenmontagsfest wegen Lage in der Ukraine ab

Aktualisiert am

Karnevalisten sagen Rosenmontagsfest wegen Lage in der Ukraine ab

Während Zehntausende kostümierte Menschen im Kölner Stadtzentrum feiern, hat das Festkomitee entschieden, das Rosenmontagsfest abzusagen. Stattdessen soll es eine Friedensdemonstration in der Kölner Innenstadt geben.

Bunt verkleidete Karnevalistinnen feiern an Weiberfastnacht vor dem Kölner Dom. Bild: dpa

Wegen des Kriegs in der Ukraine hat das Festkomitee Kölner Karneval das für Montag geplante Rosenmontagsfest mit einem Umzug im Rheinenergiestadion abgesagt. Stattdessen werde man eine Friedensdemonstration mit Persiflage-Wagen auf Plätzen in der Kölner Innenstadt organisieren, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Festkomitees der Nachrichtenagentur dpa. Das Rosenmontagsfest war als coronagerechter Ersatz für den Rosenmontagszug gedacht. Der Kölner Rosenmontagszug sollte dabei durchs Fußballstadion ziehen.

Das Rosenmontagsfest war als coronagerechter Ersatz für den Rosenmontagszug gedacht. Der Kölner Rosenmontagszug sollte dabei durchs Fußballstadion ziehen. Das sei nun aber angesichts der aktuellen Ereignisse nicht mehr möglich, entschied das Festkomitee. Ein unbeschwertes Feiern sei kaum noch denkbar, denn die Gedanken der Jecken seien bei den Menschen in der Ukraine. Während man den Straßen- und Kneipenkarneval an Weiberfastnacht nicht mehr habe absagen können, stelle sich die Situation für die anderen Karnevalstage anders dar. Statt des Rosenmontagsfests im Stadion plane das Festkomitee jetzt eine Friedensdemo in der Innenstadt.

Dabei sollen die Karnevalswagen auf verschiedenen Plätzen gezeigt werden –insbesondere jene, die den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Situation in Osteuropa zum Thema haben. „Die Persiflagen sind das Ausdrucksmittel der Karnevalisten, um auf Missstände hinzuweisen“, sagte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. „Und der schrecklichste Missstand derzeit sind die Kampfhandlungen in der Ukraine. Da gilt es, Flagge für ein friedliches Miteinander zu zeigen. Die Kölner werden damit auch nach draußen ein deutliches Signal setzen und zeigen, dass sie nicht nur feiern können, sondern auch solidarisch mit Menschen in Not sind.“

Am Donnerstagmorgen hat in Köln der Straßenkarneval begonnen. Wenige Stunden nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ostukraine feierten und schunkelten an Weiberfastnacht Zehntausende kostümierter Jecken in der Domstadt, vor Kneipen bildeten sich schon morgens teils lange Schlangen.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat bei einem Empfang im Rathaus gesagt, sie persönlich könne den Karneval und den Krieg in der Ukraine nicht miteinander verbinden, aber für viele andere sei der Karneval wichtig. „Jede und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob das der richtige Augenblick ist zu feiern“, sagte Reker am Donnerstag. „Ich feiere nicht.“ Ihr sei klar, dass es durch den Karnevalsauftakt am Donnerstag „Bilder geben wird, die Kopfschütteln verursachen werden“.

Um punkt 11.11 Uhr hat das Dreigestirn auf dem Alter Markt mit einem Countdown und dreimal "Kölle Alaaf" offiziell den Straßenkarneval. "Wir schunkeln nicht an den Sorgen der Menschen vorbei", rief Jungfrau Gerdemie (Björn Braun) von der Bühne. "Aber wir lassen uns auch nicht die Grenzen des Frohsinns von Menschen bestimmen, die Freiheit und Frieden mit Füßen treten." Wegen der Pandemie waren bei dem Programm auf dem Alter Markt nur 750 Zuschauer in einem abgesperrten Bereich zugelassen.

Auch Medien reagierten auf die Lage in der Ukraine. Der Lokalsender Radio Köln hat am Donnerstagmorgen sein Programm geändert, ab 8.00 Uhr sendete er keine Karnevalsmusik mehr. Der öffentlich-rechtliche Radiosender WDR4 spielte Pop statt Stimmungsmusik. Das WDR-Fernsehen hat eine TV-Sondersendung zum Karneval nach drei Stunden vorzeitig beendet.