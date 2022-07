Koalas in Australien : Neues Leben im Eukalyptusbaum

Unter einem Regenschirm krümmen sich zwei pelzige Körper auf einer Holzleiter. Jeweils zwei puschelige Ohren stehen von den Köpfen ab. Von oben tröpfelt der Regen auf die Zweige mit frischen Eukalyptusblättern, die um die Tiere herum an dem Gerüst aus Leiter und Holzpfählen drapiert sind. Der Regen macht den Koalas sonst nichts aus, sagt Tierärztin Jodie Wakeman beim Rundgang durch die Koala-Station von Lismore. Doch die Tierjungen Charlotte und Ivy haben keine Mütter, an die sie sich schmiegen können. Ähnlich ergeht es auch einem Koala im nächsten Käfig. „Das ist Gulliver, unser einziger Flutüberlebender“, sagt die Tierärztin, die für die Organisation „Friends of the Koala“ arbeitet. Der Koala war vollkommen durchnässt gefunden worden. „Wir haben die Mutter gesucht“, sagt Wakeman, „aber wir vermuten, dass sie durch die Überschwemmung voneinander getrennt wurden.“

Der etwa 14 Monate alte Koala hat die Flutkatastrophe mit einigem Glück überlebt. Von Februar bis März hatten in Ostaustralien in Folge heftiger Regenfälle ganze Landstriche unter Wasser gestanden. In Lismore im Norden von New South Wales stieg das Wasser in vielen Häusern bis unter das Dach. Mindestens vier Personen kamen ums Leben, Hunderte wurden obdachlos. Auch für viele Tiere hatte die Flut schlimme Folgen, für Hunde und Katzen, die nicht rechtzeitig gerettet, oder für Kühe, die von ihren Weiden geschwemmt wurden. Besonders sind jedoch die Wildtiere betroffen, Wombats und Kängurus, sowie die ­Koalas, die durch einen schrumpfenden Lebensraum und die Verbreitung von Seuchen ohnehin bedroht sind.

Koalas „stark gefährdet“

In Australien ist die Zahl der Koalas in den vergangenen zwei Jahrzehnten drastisch gesunken. Seit Februar werden sie in New South Wales, Queensland und dem Australian Capital Territory als „stark gefährdet“ eingestuft, nur zehn Jahre, nachdem sie als „gefährdet“ klassifiziert worden waren. Die Zahl der Koalas ist in Queensland in 20 Jahren um die Hälfte zurückgegangen, in New South Wales um 62 Prozent. Nun soll es nach Schätzungen noch etwa 40.000 bis 80.000 geben. Vor der Ankunft der Europäer waren es Millionen. Sie wurden für ihr weiches Fell gejagt. Nachdem der Fellhandel verboten worden war, erholten sich die Bestände leicht.

Nun schrumpft ihr Lebensraum in den auch bei Menschen beliebten Waldgebieten an der Ostküste. Die Tiere werden von Autos angefahren und von Hunden angefallen. Australien ist für seine einzigartige Tierwelt bekannt. Koalas, ­Kängurus und Krokodile zieren T-Shirts, Kaffeetassen und Werbebroschüren. Das Land hat aber auch eine der höchsten Aussterberaten der Welt. Mehr als 500 Arten gelten als gefährdet. Bedroht sind etwa der Riesengleitbeutler, das Schwarzpfoten-Felskänguru, der Warzenhonigfresser und der Schwalben­sittich. Waldrodungen, Buschfeuer und eingeschleppte Katzen und Füchse setzen der Tierwelt zu. Wenn der Koala in Zukunft besser geschützt wird, hilft das anderen Tierarten. Umgerechnet 32 Millionen Euro sollen für den Schutz der Koalas eingesetzt werden. Tierschützern reicht das aber noch nicht. Sie fordern strengere Gesetze und Anreize für Landbesitzer, die Wälder besser zu schützen.