Wegen der andauernden Trockenheit gelten schon für fast neun Millionen Spanier Einschränkungen beim Wasserverbrauch. Vor allem die Küstenregionen von Katalonien und Andalusien sind betroffen. In Katalonien sind es nach Informationen der Zeitung „El País“ 6,6 Millionen Menschen in mehr als 500 Gemeinden, in Andalusien etwa zwei Millionen und in anderen Teilen des Landes etwa 150.000. In fünf der acht andalusischen Provinzen sind schon in 118 Gemeinden Wasserkürzungen in Kraft.

In Katalonien rief die Wasserbehörde in der vergangenen Woche in der Gegend von Girona in mehr als 20 Gemeinden mit insgesamt mehr als 26.000 Einwohnern den Dürre-Notstand aus, die höchste Warnstufe. In manchen Orten sind nur das Gießen der Gärten und das Autowaschen verboten. Es gibt jedoch auch Dörfer, die mit Tankwagen versorgt werden müssen. An vielen Badeorten werden die Strandduschen abgestellt.

Am stärksten bekommen die Einschränkungen die gut 80.000 Menschen zu spüren, die in der Gegend östlich von Málaga leben. In Dörfern wie El Borge fließt zwischen Mitternacht und 7.00 Uhr kein Wasser mehr aus den Leitungen. Die Versorgung der Axarquía-Region mit ihren großen Avocado-Plantagen hängt vom Stausee von La Viñuela ab, der nur noch zu 8,4 Prozent gefüllt ist. Bauern haben begonnen, ihre viel Wasser benötigenden Avocado- und Mango-Bäume zu fällen. Eine Meerwasserentsalzungsanlage soll helfen, doch ihre Planung steht erst am Anfang.

Die Umweltorganisation Greenpeace warnt davor, dass sich die Situation verschlechtern könnte, da mit Regen frühestens im September zu rechnen sei. „Der Klimanotstand und das schlechte Wassermanagement verschärfen die Ent­wicklung. Wir verbrauchen viel mehr Wasser, als wir uns leisten können, besonders die intensive und industrielle Landwirtschaft, die 80 Prozent des Wassers konsumiert“, so Greenpeace.

Dazu kommt der Tourismus. In der Sommersaison vervielfacht sich die Einwohnerzahl in den Badeorten. Und der Sommer ist noch lange nicht vorüber: In Spanien ­begann am Montag die dritte große Hitzewelle dieses Sommers. Es werden Temperaturen von 44 Grad und mehr erwartet – und mit der Hitze steigt auch die Brandgefahr.