Klimawandel in Kenia : Mit der Dürre kommt die Gewalt

Das Wasser im Brunnen von ­Kargi scheint bald aufgebraucht zu sein. Sieben Meter ist der Schacht tief, mit viel Mühe holen die Frauen noch etwas von dem kostbaren Gut heraus. Sie beteten, sie weinten, dass die Quelle nicht austrockne, sagen sie. Eine junge Frau sagt: „Wenn das Wasser zur Neige geht, müssen wir weit draußen neue Bohrlöcher finden.“ Kargi ist ein Ort im dünn besiedelten Norden Kenias, wo hauptsächlich halb nomadische ­Völker leben, die von der Viehwirtschaft ab­hängig sind. Ihre Lebensgrundlage ist mit jedem weiteren Tag ohne Regen immer stärker bedroht. Schon jetzt sind nach Angaben der Vereinten Nationen in Kenia 1,5 Millionen Rinder und Ziegen verendet. Es ist die schlimmste Dürre seit 40 Jahren am ­Horn von Afrika. Millionen Menschen in ­Äthiopien, Somalia und Kenia droht der Hungertod.

Die Aussichten auf Regen aber sind schlecht. Das wissen auch die Menschen in Kargi. In den kommenden Wochen sei hier in der Provinz Marsabit kein Tropfen zu erwarten, berichtet die kenianische Behörde für Dürre-Management. Der „Dust Bowl“ Kenias wird immer trockener und heißer. Die Zukunft des ländlichen Lebensstils gerät in Gefahr. Aus anderen Gebieten ist zu hören, dass Eltern ihren Kindern aus Not wilde Beeren zu essen geben, obwohl sie krank machten. Der große Turkana-See gebe keine Fische mehr her; sogar auf ­Hyänen werde Jagd gemacht.