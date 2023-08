Die globale Erwärmung wird weitreichende Folgen für den Schneefall in Europa ­haben – und damit für den Skitourismus. Forscher haben in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ nun Vorhersagen getroffen, welche Regionen besonders stark von Schneemangel betroffen sein werden. Schon von 0,6 Grad Celsius Erwärmung an ­bestehe ohne künstlichen Schnee in ganz Europa ein „moderates“ Risiko für den Skitourismus, von zwei Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau an bestehe ein „hohes“ bis „sehr hohes“ Risiko für Schneemangel.

Besonders stark betroffen sind demnach der Süden und der Westen Europas. Dort kann laut den Simulationen auch künstliche Beschneiung keine Abhilfe schaffen, sodass von 0,6 Grad Erwärmung an ein moderates und zwischen 0,6 Grad und 1,5 Grad Erwärmung ein sehr hohes Risiko für die Skigebiete besteht. Auch künstlicher Schnee braucht niedrige Temperaturen zur Herstellung.

Kunstschnee hilft nur kurzfristig

Am wenigsten Risiko droht Ski­gebieten im Norden Europas sowie teilweise in den Alpen und in der Türkei. Mit 50 Prozent künstlichem Schnee droht Ressorts in den skandinavischen Ländern, der Türkei sowie den französischen, österreichischen und Schweizer Alpen erst von etwa drei Grad Erderwärmung an Schneemangel. In den deutschen Alpen­gebieten droht bei 25 Prozent künst­lichem Schnee von etwa 1,5 Grad Erwärmung an Schneemangel, bei 50 Prozent künstlichem Schnee zwischen zwei und drei Grad Erwärmung und bei 75 Prozent Kunstschnee von etwa zwei Grad Erwärmung an.

Künstliche Beschneiung kann Skipisten zwar kurzfristig nutzbar machen, die Forscher weisen aber auch auf den Wasser- und Energieverbrauch der Anlagen hin. Wenn zur Stromgewinnung fossile Energien eingesetzt werden, fördere der künstliche Schnee den Klimawandel und damit das zukünftige Risiko der Regionen, den Skitourismus langfristig zu verlieren. Wobei nicht Schneekanonen, sondern An- und Abfahrt zum Skiort sowie die Mobilität am Ort die meisten Treibhausgase verursachten. 50 bis 80 Prozent der Emissionen mache die Mobilität aus, andere Faktoren am Ort inklusive des künstlichen Schnees dagegen nur zwei bis vier Prozent.

In Europa liegen laut der Studie ­etwa 50 Prozent aller Skigebiete auf der Welt. Von den Resorts mit mehr als einer Million Besuchern im Jahr liegen sogar um die 80 Prozent in Europa. Pro Jahr bringe der Skitourismus mehr als 30 Milliarden Euro ­Umsatz ein.