Klimaprognose des DWD : 2021 könnte bis zu 1,0 Grad wärmer werden

Aktualisiert am

Im Hamburger Stadtteil Altengamme scheint die aufgehende Sonne auf eine Weide. Bild: dpa

In den kommenden zehn Jahren ist in Deutschland mit höheren Temperaturen und weniger Niederschlag zu rechnen. Das prognostiziert der Deutsche Wetterdienst in seiner neuen Klimavorhersage. Auch 2021 wird ein Temperaturplus erwartet.