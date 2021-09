Die Zukunft des Landlebens : Die jüngste Gemeinde Deutschlands

Aktualisiert am

Vielleicht nur ein Statistikfehler. Aber ausgerechnet auf dem platten Land in Schleswig-Holstein soll die jüngste Gemeinde Deutschlands liegen: Kirchspiel Garding, 277 Einwohner, ein paar Urlauber, Hühner. Wie kriegen die das hin?

Sie selbst hatten sich ja am meisten gewundert: Ihr Kirchspiel Garding, die jüngste Gemeinde Deutschlands? So meldete es das Statistische Bundesamt im Mai. Und plötzlich galten sie, die 277 Einwohner, als Bastion gegen sämtliche demographische Prognosen im Land. Mit einem Durchschnittsalter von 27,7 Jahren, und das in Nordfriesland; wo die Deutschen zwar gerne Urlaub machen, aber doch nicht leben. Erst recht nicht die jungen.

Einer aus dem Gemeinderat schrieb in ihrer Whatsapp-Gruppe: Guckt mal, kann das stimmen? Im Rat sind sie zu acht, fünf von ihnen arbeiten in der Landwirtschaft. Die anderen sind eine Erzieherin, ein Steuerberater und eine Bankkauffrau. Sie alle gehören zur selben Partei; es gibt ja auch nur eine, die „Dorfgemeinschaft Kirchspiel Garding“. Sie alle schrieben in den Chat: Nee, das muss ein Fehler sein.