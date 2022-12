Neue Töne fürs Gotteshaus : Das Kirchenlied steckt in der Krise

So wie an diesem Abend hat man das Gotteslob noch nicht gehört. Der Regensburger Dom, Mitte November. Bischof Rudolf Voderholzer hat zu einer Veranstaltung des katholischen Hilfswerks „Kirche in Not“ geladen, das sich für verfolgte Christen in aller Welt starkmacht; ein Priester aus Iran, der vor den Mullahs fliehen musste, ist auch gekommen. Eine Musikstudentin singt den ersten Satz des Kirchenliedes „Bleib bei uns, Herr“ in einer neu harmonisierten Fassung, getragen von einem Fender-Rhodes-Piano, einem Moog-Synthesizer und einer Jazztrompete. Die Schola der Gregorianik mischt sich mit Jazz­gesang.

Der Mann, der hinter dem neuen Sound steckt, heißt Gerwin Eisenhauer und ist einer der renommiertesten Jazzmusiker des Landes. Nach dem Konzert sei eine ältere Dame auf ihn zugekommen, so wird er später erzählen, die ganz begeistert gewesen sei; auch der Bischof habe sich angetan gezeigt. „Es geht uns nicht darum, traditionelle Kirchenbesucher zu erschrecken; wir wollen Inspiration sein, neue Wege gehen“, sagt Eisenhauer über seine Mission nicht nur im Dom: die Kirchenmusik ins 21. Jahrhundert zu holen, weg von den Liedern, die mit drei Akkorden, verstimmten Gitarren, Querflöten und schmalzigen Texten arbeiten und, so Eisenhauer, „nahe am Schlagerkitsch vorbeischrammen und nichts mehr mit dem Niveau von Bach zu tun haben“.

14 Tage nach dem Gig im Dom, im Keller der katholischen Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg, der deutschlandweit einzigen ihrer Art. Im Percussion-Raum gibt es jedes Schlaginstrument, das der Mensch sich vorstellen kann. Ein herkömmliches Akustik-Schlagzeug, ein E-Drum-Set, verschiedene Snaredrums, große und kleine Trommeln, Orchesterbecken, Xylofone, Congas, Bongos; hier unten ist Eisenhauers Reich, er ist Honorarprofessor der HfKM.

Der Jazz-Drummer hält zwei Claveshölzer in den Händen und übt ein Rhythmuspattern mit seiner Studentin Julia Dendl, Mitte zwanzig, die im Masterstudiengang „Neue Geistliche Musik“, NGM, eingeschrieben ist (und im Dom „Bleib bei uns, Herr“ gesungen hat). Sie soll zu verschiedenen Melodien den Rhythmus bestimmen. Eisenhauer summt „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“, später intoniert er Thelonious Monks „Well you needn’t“. Eisenhauer, den alle nur „Geff“ nennen, fragt: „Hörst du den Impuls? Welche Taktart es ist?“

Kirchenmusiker können gut vom Blatt spielen, aber improvisieren fällt ihnen schwer

Es ist Rhythmusarbeit mit einem Meister. Eisenhauer hat Schlagzeug bei Großen der Kunst studiert, er hat mit Wolfgang Flür von „Kraftwerk“ gespielt, international bekannt wurde er mit der Jazzformation „Trio Elf“, mit der er durch Amerika tourte. Er ist ein musikalischer Grenzgänger, und das passt zu seiner Aufgabe hier. Kirchenmusiker seien wahnsinnig gute Musiker, die alles vom Blatt spielen können, sagt er. „Aber wenn man ihnen die Literatur wegnimmt, wenn sie improvisieren sollen oder die Betonung nicht auf der Eins, sondern auf der Zwei und der Vier liegt, wie im Jazz üblich, dann sind sie oft aufgeschmissen.“ Für das, was Eisenhauer lehrt, braucht er kein Notenblatt.

Der Masterstudiengang NGM ist ein einzigartiges musikalisches Experiment in Deutschland, das nicht ganz zufällig in Regensburg stattfindet, „der Welthauptstadt der Kirchenmusik“, wie schon Franz Liszt meinte. Zusammen mit seinen Dozentenkollegen Dieter Falk – der als Produzent für die Gruppe „Pur“ und viele andere fungierte und sechsmal für den Musikpreis „Echo“ nominiert war – und Franz Prechtl, einem Arrangeur und Jazzpianisten mit großer Erfahrung, will Eisenhauer seinen Studierenden „neue Ästhetiken“ aus der Minimal Music, der Weltmusik oder dem Jazz vermitteln, die bisher in ihrem klassischen Musikstudium viel zu kurz oder gar nicht vorgekommen sind, wie Julia Dendl berichtet. Sie hat einen Bachelor in Klavier- und Gesangspädagogik, NGM empfindet sie „als notwendigen Gegenpol zur klassischen Ausbildung“.