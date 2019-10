Kindesmissbrauch : „Ich hab dich arg lieb“

Aktualisiert am

Ein Arzt missbrauchte jahrelang Kinder. Seine Kollegen ahnten so etwas. Doch der Klinikleiter griff nicht ein. Schließlich nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Aber die Betroffenen wurden nicht informiert. Wie konnte es so weit kommen?

Eine Puppe in einem Kinderzimmer in Kassel. S. hatte sein Zuhause mit Spielsachen und Betten für seine Opfer eingerichtet. Bild: dpa

Am saarländischen Uniklinikum missbrauchte ein Arzt jahrelang Kinder. Viele Kollegen wussten Bescheid. Sie schrieben einen anonymen Brief, informierten die Klinikleitung. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, die Ärztekammer wurde informiert, ebenso die Landesregierung. Doch niemand informierte die betroffenen Familien. Wie konnte es dazu kommen?

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Das versucht nun ein Untersuchungsausschuss im saarländischen Landtag aufzuklären. Die Abgeordneten forderten dafür umfangreiches Aktenmaterial vom Klinikum, der Staatsanwaltschaft, von Ministerien, der Ärztekammer und von Jugendämtern an. Mitte November findet die erste öffentliche Sitzung statt, da geht es zunächst um mögliche Verfehlungen der Klinikleitung. Der Hauptbeschuldigte wird sich dabei nicht rechtfertigen können, er ist tot.

Matthias Hyazinth S., geboren 1980, war ein zarter, jugendlich wirkender Mann. Nach dem Studium im saarländischen Homburg kam er 2010 ans Universitätsklinikum des Saarlands in die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Dort wollte er Facharzt werden.

Von der Station für Jugendliche wurde er bald abgezogen. Mit denen kam er nicht zurecht. Die ließen sich nicht alles gefallen. Er kam an die „Ausscheidungsambulanz“. Da werden Kinder wegen Einkotens oder Einnässens behandelt. Bald galt S. dort unter Kollegen als „Scheinkönig“.

Anale Untersuchungen ohne Handschuh

Denn er behandelte immer die meisten Patienten. Rund 120 pro Quartal. Kollegen bemerkten, dass S. auffällig viele Einläufe legte. Bei vielen Kindern stellte er eine angebliche Verklebung der Vorhaut fest, was er dann behandelte – obwohl das in den meisten Fällen zu Hause in der Badewanne von selbst geht.

Auch Kinder, die als geheilt galten, behandelte er wieder wegen „Einkotens“. Anale Untersuchungen führte er zum Teil ohne Handschuh durch. Am liebsten allein. Eltern schickte er oft aus dem Zimmer. Manchmal schrien dann drinnen die Kinder. Das wussten viele Kollegen. Sie tauschten sich über Auffälligkeiten aus.

Als nicht teamfähig und distanzlos beschreiben sie ihn. Sein Lieblingspatient soll ein Neunjähriger gewesen sein. Der kam in die Klinik, weil er nachts einnässte. Um auszuschließen, dass die Probleme körperlicher Art sind, werden die Kinder in der Ambulanz eingangs einmalig untersucht. Wenn eine Auffälligkeit vorliegt, verweist man sie in die Urologie oder die Kinderklinik.

Bei vielen werden aber psychische Gründe diagnostiziert. Oft sind es labile Kinder. Ein besonders vorsichtiger Umgang ist geboten. S. aber untersuchte den Jungen wie so viele andere Kinder immer wieder genital und rektal, diagnostizierte Erkrankungen, die zuvor nie jemand bemerkt hatte.

Er nahm Kinder auf den Schoß, verteilte Visitenkarten mit seiner privaten Telefonnummer und dem Hinweis, dass die Kinder sich jederzeit an ihn wenden könnten. In Whatsapp-Chats nannten sie ihn „Matzel Spatzel“. Er schrieb, „ich hab dich arg lieb“ – „dein großer Freund“. Und bat sie wiederholt, die Chats zu löschen. Im Schwimmbad traf er ganz zufällig auf Patienten. Denen half er beim Ankleiden.