Kathedrale von Nantes : Vom Feuer beraubt

Nach dem Brand in der Kathedrale von Nantes nimmt die Polizei einen Mann in Gewahrsam. Die Brandursache wird noch ermittelt. Traurige Gewissheit besteht um den Verlust eines 400 Jahre alten Instruments mit einem einmaligen Klang.

Die Polizisten in Nantes, die die Straßen für den Einsatz der Feuerwehr am Samstag absicherten, konnten nur zuschauen, wie Rauch aus einem Fenster der Kathedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul steigt. Bild: dpa

Nantes, am Samstagmorgen. Gegen 7 Uhr 45 sahen Passanten im Herzen von Frankreichs sechstgrößter Stadt hinter dem zentralen Fassadenfenster der Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Flammen lodern. Die Feuerwehr war rasch vor Ort: 104 Brandbekämpfer, mit 45 Fahrzeugen angerückt und mit zwei Hohlstrahlrohren bewaffnet, drängten die Flammen binnen zwei Stunden zurück.

Rund 24 Stunden später gibt die Staatsanwaltschaft bekannt, dass ein Mann in Gewahrsam genommen wurde. Bei ihm handele es sich um einen Freiwilligen, der in der Diözese gearbeitet habe, berichtete die Nachrichtenplattform Franceinfo am Sonntag unter Berufung auf den Staatsanwaltschaft von Nantes, Pierre Sennès. Er sei für die Schließung der Kathedrale am Freitagabend verantwortlich gewesen, weshalb die Ermittler „bestimmte Aspekte seines Tagesablaufs“ klären wollten, sagte Staatsanwalt Sennès der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Aussagen dazu, ob der Mann an der mutmaßlichen Brandstiftung beteiligt gewesen sei, seien jedoch „verfrüht“, betonte er.

Sennès, hatte am Samstag ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Es gebe drei räumlich auseinanderliegende Herde: an der Hauptorgel über dem zentralen Portal sowie ebenerdig links und rechts des an der Vierung plazierten Altars. Das sei kein Zufall, sondern die „Signatur“ eines vorsätzlich verursachten Feuers.

Später indes wurde er kleinlauter und räumte ein, man gehe jeder Spur nach. So werde zum einen die Anwohnerschaft des Domplatzes befragt und die Videoüberwachung in der Umgebung ausgewertet, zum anderen aber auch die elektrischen Leitungen der Kirche unter die Lupe genommen. Mit letzterer Aufgabe wurde ein Experte der Pariser Polizei betraut.

Bausubstanz weiterhin intakt

Gemäß einer provisorischen Schadensbilanz fielen dem Brand die Hauptorgel, das über dieser gelegene Buntglasfenster sowie ein Gemälde des neoklassizistischen Kirchenmalers Hippolyte Flandrin zum Opfer. Ein Vergleich zu dem Großbrand von Notre-Dame de Paris lässt sich nicht ziehen: Anders als bei diesem, wo am 15. April 2019 Flammen vom Vierungsturm auf den hölzernen Dachstuhl übergegriffen hatte, ist die Bausubstanz hier intakt; eine generelle Einsturzgefahr scheint nicht zu bestehen. Sorge bereitet einzig die gewölbte Empore, die die Orgel trug: Diese ist laut dem zuständigen Feuerwehrkommandanten „sehr instabil und könnte zusammenbrechen“.

Frankreichs unlängst neu ernannter Premierminister, Jean Castex, Innenminister Gérald Darmanin, und Kulturministerin, Roselyne Bachelot, begaben sich am Samstag nach Nantes an den Ort des Geschehens. Letztere erklärte, als Bewohnerin der Region Pays de la Loire sei Saint-Pierre-et-Saint-Paul „ihre“ Kathedrale. „Mir sind die Tränen gekommen… insbesondere die Zerstörung einer Orgel ist wie ein Stich ins Herz.“

Für die Renovierung des Bauwerks, das seit der Revolutionszeit wie fast alle Bischofskirchen des Landes dem Staat gehört, waren in den kommenden Jahren etliche Millionen Euro vorgesehen, davon 1,7 Millionen Euro für die Orgel. „Der Staat wird seine Eigentümerpflicht erfüllen“, versprach Bachelot. Die „fondation du pa­tri­moi­ne“, eine gemeinnützige Privatstiftung, die letztes Jahr für die Restaurierung von Notre-Dame 230 Millionen Euro zusammengetragen hatte, startete eine Spendenaktion für den Wiederaufbau der Orgel.