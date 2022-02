Karneval in der Pandemie : Wo Jecken in diesem Jahr feiern können

An viele neue Begriffe musste man sich während der Pandemie schon gewöhnen. Die zweite Corona-Session beschert uns nun einen weiteren: Brauchtumszone. In Köln wird von Altweiber bis zum 1. März die ganze Innenstadt zu einer solchen. Da hier „durch das brauchtumsbedingte Zusammentreffen einer Vielzahl von Menschen“ ein erhöhtes Infektionsrisiko herrsche, gelten für Jecken, die dort „verweilen“ wollen, 2-G-plus-Regeln, teilt die Stadt Köln mit. Karnevalisten, die in der Kölner Innenstadt feiern möchten, müssen also geimpft und getestet oder geboostert sein.

Das Ordnungsamt werde an den Karnevalstagen mit bis zu 160 Mitarbeitern in der Brauchtumszone im Einsatz sein, um Impfnachweise zu kontrollieren, teilte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage mit. In den Kölner Kneipen darf in dieser Session ebenfalls gefeiert werden. Einlass wird jedoch nur Jecken gewährt, die eine Boosterimpfung erhalten haben oder genesen sind und zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können.

D'r Zoch kütt... ins Stadion

Auf ihren Rosenmontagszoch können sich die Kölner in diesem Jahr endlich wieder freuen. In der Stadt darf er aufgrund der Corona-Schutzverordnung zwar nicht stattfinden, dafür wurde er in das RheinEnergieStadion verlegt. 8.800 Zuschauer dürfen bei Maskenpflicht und 2-G-plus von der Tribüne aus zuschauen. Auf Kamelle muss dennoch niemand verzichten: Damit die Besucher die Süßigkeiten über die weitere Distanz fangen können, werden größere Kamelle geworfen, Pralinenschachteln etwa, sagte eine Sprecherin des Kölner Karnevals.

Wer die Wagen aus der Nähe betrachten möchte, hat dazu im Anschluss die Gelegenheit: Nach der 300 Meter langen Runde durchs Stadion werden die 22 Persiflagewagen für 24 Stunden an zwölf Plätzen in Köln entlang der eigentlichen Zugstrecke ausgestellt, etwa am Dom und auf der Schildergasse. „Wir wollten eine Möglichkeit finden, so viele Menschen wie möglich am Umzug teilhaben zu lassen“, sagte die Sprecherin weiter.

Schon am Dienstag wurden die Wagen der Öffentlichkeit präsentiert. Wie immer nehmen die Wagenbauer die große Politik aufs Korn. „Die Persiflage bleibt unser In­strument, der Obrigkeit den Spiegel vorzuhalten“, sagte Holger Kirsch, der Zugleiter des Kölner Rosenmontagszugs. Auch aktuelle Ereignisse behandelt der Umzug satirisch: Auf einem Wagen ist Wladimir Putin zu sehen, der sich als Riesenbaby eine neue Sowjetunion zusammenhämmert.

„Auch in Corona-Zeiten den Karneval mit Leben füllen“

Düsseldorf richtet an den Karnevals­tagen ebenfalls eine Brauchtumszone ein. Wie in Köln gilt die 2-G-plus-Regel. Die Gastronomen in der Altstadt dürfen ihre Außenterrassen an diesen Tagen nicht öffnen. Außenbeschallung und Bierwagen sind ebenfalls verboten, der Rathaussturm an Altweiber ist abgesagt. Drinnen darf zwar gefeiert werden – das gilt jedoch nur für Geboosterte und Genesene, die zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen können.

Auf den Umzug müssen auch die Düsseldorfer nicht verzichten, allerdings findet er nicht am Rosenmontag statt. Das Comitee Düsseldorfer Carneval hat ihn aufgrund des Infektionsgeschehens auf den 29. Mai verschoben. „Wenn man etwas kreativ ist, kann man auch in Corona-Zeiten den Karneval mit Leben füllen“, sagt dessen Sprecher. Die Prinzengarde Blau-Weiss habe in der Altstadt ein „Feldlager“ aufgebaut, in dem auch an den tollen Tagen gefeiert werden könne.

Anhänger der Meenzer Fastnacht trifft es in diesem Jahr hingegen besonders hart: Schon im Januar hatten die Stadt Mainz und der Mainzer Carneval-Verein beschlossen, aufgrund der hohen Infektionszahlen abermals auf den Straßenkarneval zu verzichten. Auch den Rosenmontagsumzug hatten sie zuvor abgesagt.