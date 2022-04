Karneval in Brasilien beginnt : Die Sehnsucht war stärker als die Disziplin

In den Kühlschränken liegen noch die letzten Ostereier. Und der brasilianische Sommer ist bereits der frischen Herbstluft gewichen. Eigentlich käme niemand auf die Idee, zu dieser Jahreszeit noch Karneval zu feiern, ganz bestimmt nicht in einem so katholischen Land wie Brasilien. Doch die Sehnsucht der Brasilianer nach dem größten und ausgelassensten Fest im Jahr ist stärker als die Kalenderdisziplin. Zudem ist der Karneval in Brasilien ein Millionen­geschäft mit Verträgen, die meist schon lange zuvor abgeschlossen werden. Als die Behörden in Rio de Janeiro und in São Paulo im Februar den Karneval wegen der hohen Zahl an Omikron-Fällen absagen mussten, hatten sie eine Hintertür offengelassen und einen Ausweichtermin festgelegt. So wird nun das Fest aller Feste in diesem Jahr erstmals überhaupt nach Ostern stattfinden.

Wie es der Brauch vorsieht, übergab der Bürgermeister von Rio de Janeiro am Mittwoch den Schlüssel der Stadt an „König Momo“, wie der Narrenkönig in Rio genannt wird. Alle seien in der Stadt willkommen, sagte Bürgermeister Eduardo Paes. „Das größte Spektakel auf Erden ist zurück. Es lebe der Karneval und die brasilianische Kultur.“ Schon am selben Abend defilierten die ersten Sambaschulen über die Allee des weltberühmten Sambódromos, um die Zuschauer auf den Rängen und vor den Bildschirmen in ihre schrillen und lauten Glitzerwelten zu entführen.

Der erste Abend wurde allerdings schon von einem Zwischenfall überschattet. Ein Mädchen musste in Rio de Janeiro mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie zwischen einem der riesigen fahrenden Tanzbühnen und einem Pfosten eingeklemmt worden war. Richtig los geht es an diesem Freitag, wenn die erste Liga der Sambaschulen auftritt. Auch in São Paulo gehen nach zwei Jahren erstmals wieder die Lichter des Sambódromos an.

Die Pandemie wird dabei nicht ausgeblendet werden, sie dürfte in der ein oder anderen Weise in die Choreografien der Sambaschulen einfließen. Ganz ausgestanden ist sie nämlich auch in Brasilien noch nicht, wenngleich die Zahlen und besonders die schweren Fälle auf ein sehr tiefes Niveau gesunken sind und die Maskenpflicht fast komplett aufgehoben wurde. Eine der Sambaschulen in São Paulo widmet ihr Defilee einem der großen Sambamusiker, der im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Coronavirus starb.

Trend zur stärkeren Sozialkritik

Mehrere Schulen sollen einen ihrer Wagen im Gedenken an die Opfer der Pandemie gestaltet haben. Auch der Trend der vergangenen Jahre zur stärkeren Sozialkritik dürfte sich fortsetzen. Der Karneval ist die Gelegenheit zur Narrenfreiheit und eine Bühne, welche den Sambaschulen und ihren oft aus einfachen Verhältnissen stammenden Mitgliedern sonst nicht zur Verfügung steht.

Dass es Diskussionen geben würde über den nachösterlichen Karneval, war klar. Die größte Polemik allerdings ging nicht auf die Veranstaltung an sich zurück. Vielmehr ist ein Streit über den Straßenkarneval entbrannt. Weder die Behörden in Rio de Janeiro, noch jene in São Paulo haben den Straßenkarneval bewilligt. Doch viele der Karnevalblocks, die teils Zehntausende von Feiernden anziehen, haben angekündigt, trotzdem auf die Straßen zu gehen. Laut einer Liste sollen es in Rio mindestens 40 Blocks sein, was zu einem gewissen Chaos führen dürfte.

Die Behörden haben sich mit der Absage des Straßenkarnevals aus der Verantwortung gestohlen und kein besonderes Aufgebot an Sicherheitskräften und Reinigungsmannschaften organisiert. In São Paulo wurde den Blocks in letzter Minute ein Ausweichdatum im Juli in Aussicht gestellt. Das wäre nach dem richtigen und dem jetzigen nach­österlichen Karneval dann der dritte in diesem Jahr. Trotzdem werden am Wochenende rund 50 Blocks auf den Straßen der Metropole erwartet. In den traditionellen Karnevalsmetropolen Salvador und Recife bleibt es dagegen still. In verschiedenen Städten sind große Privatfeste mit bekannten Künstlern und teilweise saftigen Preisen geplant.

Trotz des Enthusiasmus der brasilianischen Karnevalsbewegung und der Sehnsucht der Narren nach ihrem wichtigsten Fest wird sich der Karneval in Grenzen halten. Die Pandemie macht derzeit zwar keine Angst mehr, doch sie ist immer noch präsent. Zudem befinden sich viele Brasilianer in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Die Arbeitslosigkeit und die Inflation hemmen die Freude, der Termin trägt vielleicht dazu bei. Das größte Fest aller Zeiten, von dem während der Pandemie in Anlehnung an den ersten Karneval nach der Spanischen Grippe im Jahr 1919 oft die Rede war, muss noch ein Jahr warten.