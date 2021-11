Kampfkunst : Auf einen Schlag – das Geheimnis des Shaolin Kung Fu

Auf einem kleinen Sandplatz führt Meister Shi Heng Yi vor, woher seine Stärke stammt. Er lässt Arme und Beine nach vorne schnellen, duckt sich, springt nach oben, dreht, beschleunigt, bremst, zieht sich wie eine Feder zusammen. „Xiao Hong Quan“ heißt die eingeübte Bewegungsabfolge, die wie alle Kung-Fu-Formen einen Dreiklang vereint: Kampf, Konzentration, Körperkon­trolle. Was kinderleicht aussieht, wenn Meister Shi Heng Yi über den Platz wirbelt, ist Ergebnis jahrelangen Trainings in relativer Abgeschiedenheit. Hier auf dem Sandplatz, in der Nähe der kleinen Gemeinde Otterberg unweit von Kaiserslautern.

Meister Shi Heng Yi ist der kampfkünstlerische Leiter des Shaolin Temple Europe, einer buddhistischen Klosteranlage, die früher einmal eine Waldgaststätte war. Etwas unterhalb des Sandplatzes liegt eine Pferdekoppel, etwas darüber stehen die Wohngebäude mit Gemeinschaftsräumen, Schlaf- und Gästezimmern. Dort befindet sich auch der Trainingsraum, mit Säbeln, Stangen, Schwertern, hinter der Tür auf der anderen Seite folgt die Buddha-Halle mit der golden glänzenden Statue, mit ­vielen Kerzen und Bildern.

Meister Shi Heng Yi trainiert jeden Tag, in unzähligen Variationen. Er wirkt nicht abgekämpft, eher entspannt. „In den höheren Ebenen der Kampfkunst“, sagt er, „geht es gerade auch darum, den Geist zu kultivieren.“ Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, andere in diesen Techniken zu unterweisen. Zur kleinen Kloster­gemeinschaft gehören noch der Abt, wenige weitere Kung-Fu-Meister, Novizen und Disciples, junge Männer, die ausprobieren, ob auch sie diesen Weg einschlagen wollen.

Bekannt wurde das Kloster nicht zuletzt durch Youtube-Videos, in denen Meister Shi Heng Yi Übungen und Techniken zeigt. Zigtausende rufen die Filme auf. Sein TED-Talk vom vergangenen Jahr, in dem er sich und sein Denken erklärt, ist mehr als zwölf Millionen Mal angesehen worden. Interessierte kommen von überallher, die Angebote für Kurzzeitgäste sind gut gebucht.

Das Interesse an Kampfkunst und Kampfsport ist groß, auch in Deutschland. Schon Kinder und Jugendliche begeistern sich für Judo, Karate, Taek­wondo und Kickboxen. Erwachsene inter­essieren sich oft allgemeiner für Selbstverteidigung. Gerade die fernöstlichen Fertigkeiten faszinieren aber noch in anderer Hinsicht: Viele verbinden sie mit der Hoffnung, etwa in Yoga-Kursen oder Wochenendseminaren über mitunter magisch anmutende Meditationsmethoden ausgeglichener und entspannter zu werden. Auch die Unterhaltungsbranche wird immer wieder auf Kampfkunst aufmerksam. Meister wie Bruce Lee oder Jackie Chan machten sie in Hollywood populär, die Kinderkomödie „Kung Fu Panda“ ist ungebrochen beliebt. Disney verfilmte „Mulan“ neu und trat unlängst mit dem Marvel-Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ an.

Mehr oder weniger als Vorbild dienen dabei die sagenumwobenen Shaolin-Mönche, die heute häufig bekannt sind für ­extreme Körperbeherrschung, Beweglichkeit und akrobatische Einlagen und die vor laufender Kamera Backsteine oder Dachziegel mit der bloßen Handkante zertrümmern. Im Ursprungsland China reicht ihre Tradition weit zurück: Laut Überlieferung gelangte im Jahr 527 der buddhistische Mönch Bodhidharma, zuvor ein indischer Prinz, in ein Kloster in den Bergen der chinesischen Provinz Henan. Er fand dort Mönche vor, die zu schwach waren, um ihrer meditativen Praxis nachzugehen, weshalb er sie körperliche und geistige Übungen lehrte. Heute gilt das als Geburtsmoment des Shaolin Kung Fu.