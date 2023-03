Die ersten nachgewiesenen Reetdächer gab es, wie die UNESCO berichtet, schon 4000 vor Christus: auf Pfahlbauten am Bodensee. Heute finde man Reetdächer vor allem im Norden Deutschlands in Küstennähe, wo Schilfrohr, im Volksmund in Niedersachsen und Schleswig-Holstein „Reet“ und in Mecklenburg-Vorpommern „Rohr“ genannt, in Mooren einst natürlich wuchs. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat das Reetdachdeckerhandwerk 2014 zum immateriellen Kulturerbe erklärt. „Reetdächer machen wohl einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag in Relation zur Gesamtheit aller deutschen Gebäude aus“, sagt Bernd Redecker, Betreuer des Fachausschusses Reet im Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Die Zahl der Reetdachdeckereien schätzt er auf rund 150.

Traditionell mit Reet gedeckt werden alte Bauernhäuser und Mühlen. Zunehmend setzten touristische Resorts auf den Naturbaustoff, um Gäste anzulocken, erzählt Tom Hiss, Geschäftsführer der Hiss Reet GmbH aus dem schleswig-holsteinischen Bad Oldesloe. Hiss sei das älteste Unternehmen, das in Deutschland Reet vertreibe, und mit einem Anteil von 40 Prozent marktführend. „Wir sind Partner der Dachdecker und liefern den Baustoff“, sagt Hiss, der das Unternehmen in sechster Generation leitet.

1833 gründete der Seefahrer Matthias Hiss das Unternehmen. Man handelte auf der Ostsee landwirtschaftliche Produkte wie Getreide. „Seit den 1920er-Jahren wurde dann Reet mitaufgenommen“, erzählt Hiss. Bis in die Achtzigerjahre vertrieb man ausschließlich Reet, das in Deutschland wuchs. Dem hätten, sagt der Geschäftsführer, ein „verkehrt umgesetzter Naturschutz“ und die damit verbundenen behördlichen Erschwerungen bei der Reeternte ein Ende gesetzt. „Der Naturschutz wurde in den vergangenen Jahrzehnten rein dogmatisch nach dem Motto umgesetzt, die Natur sich selbst zu überlassen, unabhängig davon, ob es Sinn macht oder nicht“, sagt Hiss. „So wurde die Erntezeit bis Ende Februar sehr starr gehandhabt. Selbst wenn Ende Februar noch alles unter Eis und Schnee lag und die Ernte ohne nistende Vögel gut hätte weitergehen können, mussten die Bauern mit der Ernte aufhören.“

15 Prozent des Bedarfs an Reet wächst noch lokal

Das Unternehmen Hiss begann zunächst in Ungarn, dann in der Türkei und ab den Neunzigerjahren in Rumänien Reet zu ernten. „Ungefähr 15 Prozent des Bedarfs an Reet wächst in Deutschland noch lokal, wir sind also Importeure“, berichtet Hiss. Es gebe allerdings im Sinne des Naturschutzes heutzutage immer mehr Bestrebungen, Moore in Deutschland wieder unter Wasser zu setzten und darin Schilf wachsen zu lassen. „Inzwischen hat man herausgefunden, dass die Bewirtschaftung von Schilfflächen gut für das Klima ist. Sowohl die Moore als auch später das Reetdach dienen als CO2-Speicher“, erklärt Hiss.

Man besitzt Produktionsunternehmen in Mersin in der Türkei mit rund 30 Mitarbeitern und im Donaudelta in Rumänien mit rund 50 Mitarbeitern. Das Reet wird geerntet, geputzt und gebündelt, bevor es nach Deutschland, Holland, Dänemark, England und Irland verschifft wird. Die Exportquote liegt laut Geschäftsführer bei rund 40 Prozent; Dänemark sei der größte Absatzmarkt.