„Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Wir waren richtige Wracks. Aber wir haben unseren Traum gelebt. Es hat uns einfach erfüllt“, beschreibt Fabian Arnold, 24 Jahre alt und Gründer der Hypeneedz Handelsvertrieb OHG, die Anfänge seines Unternehmens im Jahr 2017. Arnolds Einsatz und der seines Partners Mario Huber haben sich ausgezahlt: Mittlerweile ist Hypeneedz nach eigenen Angaben Deutschlands Reseller Nummer eins für limitierte Sneaker, Kleidung und Accessoires und erzielt einen Umsatz im mittleren siebenstelligen Bereich.

Fast täglich bringen Unternehmen wie Nike, Adidas und Supreme limitierte Produkte auf den Markt, die in der Regel innerhalb weniger Minuten ausverkauft sind. Anschließend wird die Ware oft auf dem Zweitmarkt zu deutlich höheren Preisen weiterverkauft. Genau hier kommt Hypeneedz ins Spiel, das die ungetragenen Artikel vor allem über seinen Instagram-Account ankauft und anschließend zu höheren Preisen weiterverkauft.

Private Verkäufer schätzen den Ankauf durch Hypeneedz, da sie faire Preise angeboten bekommen und an ein deutsches Unternehmen verkaufen. Anders als bei einem Verkauf über Kleinanzeigenportale haben sie damit die Sicherheit, ihr Geld problemlos, schnell und unkompliziert zu erhalten.

Gründung einen Tag nach dem 18. Geburtstag

Seine Leidenschaft für Sneaker entwickelte Arnold schon als Schüler, als er den Adidas Yeezy Boost Turtle Dove, damals eine absolute Neuheit, für 200 Euro ergattern konnte. Obwohl er den Schuh mit Stolz trug, verkaufte er ihn ohne zu zögern weiter, als ihm jemand 500 Euro dafür anbot. Mit dem Erlös habe er sich einen anderen bekannten Sneaker gekauft, den er ebenfalls gewinnbringend weiterverkauft habe. Das sei der Beginn seines Handels mit limitierten Schuhen gewesen.

Gerade mal einen Tag nach seinem 18. Geburtstag gründete Arnold mit Mario Huber Hypeneedz mit Sitz in München. Zunächst verkauften die beiden ihre Ware über ihre Internetseite und kleinere Pop-up-Stores, bis sie schließlich Anfang 2020 ein Ladengeschäft in der Münchner Altstadt eröffneten. 2021 kam ein Geschäft in Wien, 2022 eines in Köln hinzu. Das Geschäft in Köln ist mit rund 400 Quadratmetern das größte.

Man beschäftige 25 Mitarbeiter, sagt Arnold. „Sneaker machen mit jährlich rund 30.000 verkauften Paaren etwa zwei Drittel, Kleidung und Accessoires rund ein Drittel unseres Umsatzes aus.“ Die Ladengeschäfte trügen noch mehr zum Umsatz bei als der Onlineshop. „Inzwischen haben wir einen Marktanteil von 20 bis 30 Prozent in Deutschland.“ Hauptkonkurrenten seien die amerikanischen Plattformen Stockx und Goat, über die allerdings ausschließlich online gekauft und verkauft werden könne.

Von 200 bis 8000 Euro

Der durchschnittliche Sneaker koste rund 200 Euro. Besonders begehrt seien derzeit Nike Dunks und Air Jordans. Es gebe aber auch deutlich teurere Sneaker. So koste der teuerste aktuell vorrätige Sneaker, der Louis Vuitton Kanye West Don, rund 8000 Euro. „Den wertvollsten Sneaker, den wir je verkauft haben, war der Nike Air Mag 2016. Wir haben ihn an die New Horizon GmbH verkauft“, erzählt Arnold. Dieses Unternehmen bietet über seine Internetseite „Timeless Investments“ schon ab 50 Euro Beteiligungen an besonders raren und wertvollen Produkten wie Autos, Uhren und Sneakern an.