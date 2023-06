„Die Optimierung der Raumakustik war vor einiger Zeit noch ein Thema, mit dem sich vor allem Tonstudios und Tonschaffende auseinandergesetzt haben. Zunehmend wird sie aber auch relevant für Geschäftsräume und Gastronomie“, sagt Jan Bönisch, Geschäftsführer der Hofa GmbH aus Karlsdorf in Baden-Württemberg. „Auch in Wohnräumen spielen akustische Maßnahmen eine immer größere Rolle.“

Jochen Sachse, der zweite Geschäftsführer, hat Hofa 1988 als Tonstudio gegründet. Nach Angaben von Bönisch beschäftigt Hofa mehr als 80 Mitarbeiter, etwa 20 im Bereich Akustik. Hofa-Akustik verkauft Basstraps, Diffusoren, Absorber, Wechselrahmen und Akustikvorhänge. Ein Großteil der Produkte fertigt die Lebenshilfe Bruchsal-Bretten.

Kunden kommen aus der Musikbranche, zum Beispiel Oliver Pinelli, Nils Frahm und Armin Pertl. Im Bereich Veranstaltung, Büro und Gewerbe sind Sparkassen, der Energiekonzern ENBW und das Theater Basel Kunden. „Wir arbeiten gerade an vielen Projekten, beispielsweise für eine Universität, einen Bundesliga-Fußballklub und einen bekannten Rapper und Tiktok-Profi“, berichtet Bönisch.

Akustikvorhänge dämmen den Schall

Eine gute Akustik in Räumen erhöhe das Wohlbefinden, mache Gespräche angenehmer und fördere die Konzentration. „Verbessert man den Klang im Raum, sinkt automatisch der Stresspegel, weil sich alle viel besser verstehen und das gesamte Schallfeld leiser ist“, erklärt Bönisch. Der Körper empfindet Lärm als Stress. Hat ein Raum eine schlechte Akustik, ist der Nachhall lang. Dieser erschwert eine normale Unterhaltung. Ein gutes Beispiel sind Kirchen. Dort gibt es einen starken Nachhall, weshalb die Gespräche lauter werden, als sie eigentlich sind.

Schon ein Teppich oder Vorhang verringern den Nachhall. Hofa bietet verschiedene Module zur Verbesserung der Akustik an. Basstraps absorbieren besonders tiefe Töne und kosten rund 200 Euro. Absorber kosten ungefähr 95 Euro. Sie reduzieren den Hall mittlerer und hoher Frequenzen und werden in Tonstudios und Heimkinos, aber auch in Wohn- und Büroräumen verwendet. Diffusoren werden eingesetzt, wenn man, wie in Tonstudios, eine optimale Akustik braucht. Die Akustikvorhänge, die Hofa nach Maß herstellt, dämmen den Schall: Die Räume werden akustisch getrennt; so unterbricht oder verringert man die Schallausbreitung.

Die Zahl der Privatpersonen, die die Produkte beispielsweise für das Wohnzimmer verwenden, ist größer als die der professionellen Nutzer. „Corona hat da noch mal einen kleinen Schub in Richtung Privatanwender und häuslicher Umgebungen geschaffen“, sagt Bönisch. „Viele Menschen mussten plötzlich in ihren nicht optimal klingenden Räumen zu Hause an Web-Meetings und Ähnlichem teilnehmen, und es wurde klar, dass die Sprechverständlichkeit sehr wichtig ist.“

Das richtige Produkt für die richtige Stelle

Kunden schicken dem Unternehmen Bilder und Skizzen des Raums. Dann wird der Nachhall berechnet. Anschließend wird das Ergebnis in 3-D modelliert. Dann wird das Produkt versendet. Wichtig sei es, das richtige Produkt für die richtige Stelle zu wählen, sagt Hofa-Akustiker Kevin Kleinschmidt. „Selbst der beste Schallschutzvorhang kann nichts gegen die Bassfrequenzen der Heimkinoanlage ausrichten. Da muss man zu anderen Mitteln greifen.“

Mehr zum Thema 1/

Die größten Konkurrenten sind nach Bönisch GIK, t.akustik und Addictive Sound. Man habe einen hohen Marktanteil im „B2C-Geschäft“, dem Verkauf an den Nutzer. Viele Mitbewerber konzen­trierten sich auf „B2B“, den Verkauf an Händler, oder hätten eine kleinere Angebots- und Dienstleistungspalette. Von 2020 auf 2021 hat Hofa trotz Corona-Krise den Umsatz um 20 Prozent in den mittleren siebenstelligen Bereich erhöht und ihn 2022 ungefähr gleichgehalten.

Der Artikel stammt aus dem Schülerprojekt „Jugend und Wirtschaft“, das die F.A.Z. gemeinsam mit dem Bundesverband deutscher Banken veranstaltet.