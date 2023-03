Aktualisiert am

Millionen Liter Rohöl an Bord

Millionen Liter Rohöl an Bord :

Millionen Liter Rohöl an Bord : UN kaufen Supertanker zur Vermeidung von Ölpest im Jemen

Die Vereinten Nationen haben den Einsatz eines von ihr gekauften Tankschiffs zur Vermeidung einer Ölpest vor der Küste des Bürgerkriegslandes Jemen angekündigt. Der Chef des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), Achim Steiner, teilte am Donnerstag in New York mit, seine Organisation habe einen Kaufvertrag mit dem Unternehmen Euronav für ein großes Tankschiff unterzeichnet, das mehr als eine Million Barrel Öl aufnehmen könne.

Steiner sprach von einem „größeren Durchbruch“ in den Bemühungen, eine Umweltkatastrophe durch den seit Jahren vor einem jemenitischen Hafen ankernden und vor sich hinrottenden Öltanker „FSO Safer“ zu verhindern. Durch den UN-Einsatz werde dem „Risiko eines ökologischen und humanitären Desasters von massivem Ausmaß" begegnet.

Nach Angaben des UNDP-Chefs soll der Supertanker im April in Richtung Jemen losfahren, nachdem er noch in China einer routinemäßigen Wartung unterzogen wird. Wenn alles nach Plan laufe, könne dann das Abpumpen des Öls aus der „FSO Safer“ Anfang Mai beginnen.

Die „FSO Safer“ ankert seit Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen im Jahr 2015 vor dem von Rebellen kontrollierten Hafen Hodeida, ohne gewartet zu werden. Auf dem 47 Jahre alten Schiff lagern 1,1 Millionen Barrel Rohöl (etwa 175 Millionen Liter). UN-Experten haben in der Vergangenheit die Befürchtung bekundet, dass das Schiff auseinanderbrechen könnte. Die Kosten durch die dadurch entstehende Ölpest veranschlagten sie auf umgerechnet 19 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

Die Ölmenge auf der „FSO Safer“ entspricht dem Vierfachen der Menge, die 1989 nach der Havarie der „Exxon Valdez“ vor dem US-Bundesstaat Alaska ins Meer gelangt war. Die dadurch ausgelöste Ölpest gilt bis heute als eine der verheerendsten Umweltkatastrophen der Geschichte.

Die Vereinten Nationen hatten jahrelang nach einer Lösung für die „FSO Safer“ gesucht. Nachdem sie andere Optionen erfolglos geprüft hatten, beschlossen sie in einem ungewöhnlichen Schritt, selber ein Tankschiff zu kaufen.