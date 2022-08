Scherz von Physiker : Aufnahme von James-Webb-Teleskop entpuppt sich als Scheibe Chorizo-Wurst

Aktualisiert am

Am Sonntag hat das vermeintliche Foto eines Sterns für Staunen gesorgt. Nun entschuldigt sich der Physiker, der es auf Twitter gepostet hat. Er habe sich einen Scherz erlaubt – und eine Scheibe Wurst fotografiert.

Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund – eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops hat sich als Scheibe Chorizo-Wurst entpuppt. Er habe sich einen Scherz erlaubt, erklärte der Urheber der angeblich spektakulären Aufnahme, der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein. Auf Twitter entschuldigte er sich am Mittwoch bei allen, die er in die Irre geführt hatte.

Klein hatte das Bild am vergangenen Sonntag auf Twitter veröffentlicht und behauptet, es handle sich um eine Aufnahme von dem der Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri. Während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild bewunderten, enthüllte die „Huffington Post“, dass es sich in Wirklichkeit um eine Scheibe der scharfen spanischen Wurst handle.

Er habe mit seinem Post zur Vorsicht vor Bildern anregen wollen, die „allein genommen aussagekräftig erscheinen“, erklärte Klein nun auf Twitter und entschuldigte sich bei allen, die der „wenig originelle“ Scherz eines Wissenschaftlers vor den Kopf gestoßen haben könnte.

Mehr zum Thema 1/

Am Mittwoch postete der 64-jährige Forschungsdirektor des Energieforschungsinstituts CEA und Produzent einer französischen Wissenschaftssendung abermals eine Aufnahme des Weltraumteleskops. Das Bild von der Wagenrad-Galaxie sei diesmal echt, versicherte er.