„Surreal“ war das Wort, das James Cameron bei der Nachricht von der Implosion der Titan spontan einfiel. Der Regisseur und Tiefseetaucher fühlte sich nach der Entdeckung der Wrackteile des Tauchbootes am Donnerstag an den Untergang der Titanic im Jahr 1912 erinnert, den er für die nach dem Passagierdampfer benannte Hollywoodproduktion verfilmt hatte.

„Die Ähnlichkeit mit der Titanic-Katastrophe ist verblüffend. Obwohl der Kapitän damals vor Eisbergen gewarnt wurde, ließ er das Schiff während einer mondlosen Nacht mit voller Geschwindigkeit in ein Eisfeld fahren. Das Resultat waren viele Tote“, sagte Cameron dem Sender ABC.

Wie Kapitän Edward Smith habe auch das Unternehmen Oceangate Expeditions, Betreiber der Titan, wiederholte Warnungen in den Wind geschlagen. „Die Leute in der Tauchszene machten sich Sorgen wegen des Tauchbootes. Einige der Wichtigsten haben dem Unternehmen sogar Briefe geschrieben, dass das, was es da trieb, technisch noch nicht ausgereift genug sei, um Passagiere zu befördern, und dass das Tauchboot zertifiziert werden müsse.“

Regisseur war selbst 33 Mal zum Wrack getaucht

Cameron gilt als Insider. Nach Witzeleien, den Katastrophenfilm „Titanic“ in den Jahren 1995 bis 1997 nur gedreht zu haben, um das Wrack des legendären Schiffs mit eigenen Augen zu sehen, ließ der kanadische Filmemacher wissen, nach den Dreharbeiten 33 Mal auf eigene Rechnung zu den Überresten in 3800 Metern Tiefe getaucht zu sein.

1997 feierte der 68-Jährige mit seinem Spielfilmdrama über den Untergang der Titanic, in dessen Hauptrollen Leonardo DiCaprio und Kate Winslet die fiktive Geschichte eines Liebespaares auf dem Luxusdampfers spielten, große Erfolge: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,8 Milliarden US-Dollar belegte der Film zwölf Jahre lang den ersten Platz in der Liste der erfolgreichsten Filme, bis er 2009 durch den ebenfalls von Cameron gedrehten Film „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ abgelöst wurde. „Titanic“ gewann insgesamt elf Oscars, unter anderem in der Kategorie „Bester Film“.

„Ich wäre nicht in das U-Boot gestiegen“

Auch der BBC gab der Hollywoodregisseur ein Interview, in dem er die Unglücke verglich. „Der Größenwahn, die Arroganz, das ist alles wieder da“, sagte Cameron in einem am Freitag ausgestrahlten Interview. „Es ist eine furchtbare Ironie, dass da jetzt ein weiteres Wrack neben der Titanic liegt, und zwar aus dem gleichen Grund“ – weil man die Mahnungen ignoriert habe.

„Ich war sehr skeptisch gegenüber der Technologie, die sie verwendeten. Ich wäre nicht in das U-Boot gestiegen“, betonte er zudem. Im Jahr 2012 verwendete Cameron eine andere Technologie für die Tauchexpedition Deepsea Challenger im Pazifik, die ihn bis auf 10.912 Meter den tiefsten bekannten Meeresgraben hinabführte.

Mehr zum Thema 1/

Als er erfuhr, dass das U-Boot gleichzeitig die Navigation und die Kommunikation verloren hatte, habe er geahnt, was passieren würde. Die Berichterstattung habe sich daraufhin „wie eine langwierige und albtraumhafte Scharade angefühlt, bei der die Leute herumlaufen und über knallende Geräusche und Sauerstoff und all diese anderen Dinge reden“.

Ihm sei „bis ins Mark klar“ gewesen, was geschehen würde: „Wenn die Elektronik des U-Boots ausfällt, das Kommunikationssystem versagt und der Ortungstransponder gleichzeitig ausfällt – dann ist das U-Boot weg.“

„Im 21. Jahrhundert sollte es keine solchen Risiken mehr geben müssen. Wir haben es geschafft von 1960 bis heute ohne einen Todesfall zu überstehen.“ Das sei laut Cameron die größte Tragik: „Einer der traurigsten Aspekte dieser Angelegenheit ist, wie vermeidbar sie wirklich war.“