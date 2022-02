Im Zentrum der Stadt : Stadtrat von Padua widmet erstmals einer Frau eine Statue

Die Entscheidung fiel um 1.34 Uhr. Zur kontroversen Debatte mit anschließender Abstimmung war im Stadtrat zu Padua aufgerufen: Antrag Nummer 118 mit dem Titel „Padova merita una statua dedicata ad una donna“. Angenommen wurde der Antrag, wonach Padua eine Statue verdiene, die einer Frau gewidmet ist, schließlich ohne Gegenstimme. Aber so eindeutig, wie das klingen mag, war das Wahlergebnis nicht. Es gab 19 Ja-Stimmen. 14 Stadträte enthielten sich, nahmen an der Abstimmung nicht teil oder waren der Sitzung gleich ganz ferngeblieben. Einstimmigkeit sieht anders aus.

Eingebracht hatten den Antrag Margherita Colonnello, 29 Jahre alte Philosophiedozentin, und der Religionswissenschaftler Simone Pillitteri, 45 Jahre alt. Die beiden gehören zum regierenden Mitte-Links-Bündnis um Bürgermeister Sergio Giordani, das bei den Kommunalwahlen von 2017 das rechte Lager unter Führung der nationalistischen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini von der Macht im Rathaus verdrängte. Die jungen Stadträte Colonello und Pillitteri haben mit ihrem Statuen-Antrag und vor allem wegen des Streits, der sich daran entzündet hatte, eine gewisse nationale Berühmtheit erlangt.

Bei der nun per Abstimmung abgeschlossenen Debatte um eine Statue, die einer Frau gewidmet ist, ging es um den monumentalen Prato della Valle im Herzen von Padua. Der ovale Platz, mit Kanälen und Brücken und einem Inselchen in der Mitte, ist mit einer Fläche von 90.000 Quadratmetern der wohl größte innerstädtische Platz Italiens und einer der größten seiner Art in Europa. Auf dem Prato (Wiese) von Padua haben sich schon die Römer zu Aufmärschen und Aufzügen versammelt, hielten dort Märkte und Messen ab. So ist es über die Jahrhunderte geblieben. Bis heute ruft, wer etwas auf sich hält in Padua, zu Demonstrationen und Protesten auf den Prato della Valle. Jeden Samstag gibt es hier den riesigen Wochenmarkt und sonntags gelegentlich Trödelmarkt.

Padua, in der nordostitalienischen Region Venetien gelegen, hat heute rund 210.000 Einwohner. Die 1222 gegründete Universität ist nach jener von Bologna die zweitälteste Italiens. Dass heute rund 60.000 Studenten an der Universität von Padua eingeschrieben sind, merkt man in der Stadt auf Schritt und Tritt. Die jungen Leute sind hip gekleidet, das Wort „sostenibilità“ (Nachhaltigkeit) gehört zum Grundwortschatz. Mülltrennung ist Bürgerpflicht. Das Radwegenetz ist gut frequentiert, die modernen Busse und Straßenbahnen sind gut besetzt.

Umso erstaunlicher ist es, dass erst jetzt geschehen wird, was viele als längst überfällig ansehen dürften: Zu den 78 Statuen auf dem Prato della Valle, die sämtlich Männer mit großen Verdiensten um die Stadt Padua und um die Region Venetien zeigen, kommt nun eine Frau. Elena Cornaro Piscopia, Universalgelehrte und Benediktineroblate, geboren im Jahr 1646, erhielt als erste Frau der Welt einen Doktorgrad an einer abendländischen Universität. So sieht es der jetzt vom Stadtrat angenommene Antrag von Colonello und Pillitteri vor. Cornaro Piscopia hatte in Padua studiert, wo sie auch an Tuberkulose starb. Ihr Grab befindet sich in der Basilika Santa Giustina, die von Südosten her wuchtig auf den Prato della Valle blickt.

Die Errichtung der Statuen für das „Pantheon der glorreichen Persönlichkeiten Venetiens“ begann 1776. Das letzte Standbild, jenes des Mediziners Francesco Luigi Fanzago von der Universität Padua, wurde 1838 auf den Sockel gehoben. Ursprünglich gab es 88 Standbilder, vom legendären Stadtgründer Antenor über allerlei Päpste, Kirchenfürsten und weltliche Herrscher bis zu Künstlern, Denkern und Dichtern.