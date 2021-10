Auf dem Meeresgrund : Israelischer Taucher entdeckt 900 Jahre altes Schwert

Funde wie dieser sind oft vor allem eine Sache des Glücks. In diesem Fall war es das Glück des richtigen Augenblicks: Gerade als Shlomi Katzin am vergangenen Donnerstag nahe der Stadt Caesarea vor der israelischen Mittelmeerküste tauchte, ließen Wellenbewegungen den Sand auf dem Grund aufwirbeln. Und machten dort, vier Meter unter der Wasseroberfläche, ein altes Schwert sichtbar. Es ist komplett von Muscheln bewachsen, ansonsten aber in hervorragendem Zustand. Experten gehen davon aus, dass es aus der Kreuzfahrerzeit stammt, also wohl an die 900 Jahre alt sein könnte. 1095 hatte Papst Urban II. erstmals zur „bewaffneten Pilgerfahrt“ aufgerufen. Von da an versuchten Europäer etwa zwei Jahrhunderte lang, das „Heilige Land“ unter ihre Kon­trolle zu bringen, letztlich erfolglos.

Rund um den Fundort – die genaue geographische Position hält die israelische Antikenbehörde geheim, um keine Diebe anzulocken – entdeckte und fotografierte Katzin noch weitere Artefakte. Zum Teil seien sie noch viel älter als das Schwert, berichtete die Zeitung Haaretz: Anker aus römischer Zeit und ein Steinanker, der vermutlich mehrere Tausend Jahre alt ist. An der Fundstelle befindet sich ein alter Naturhafen, wohl schon seit der Bronzezeit suchten Schiffe ihn zum Schutz vor stürmischem Wetter auf.

Und doch ist es das vergleichsweise junge Schwert, das die Vorstellungskraft beflügelt. Der Amateurtaucher Katzin bat lediglich um ein Foto mit der etwa einen Meter langen Waffe als Finderlohn. Wem mag sie einst gehört haben, und wie gelangte sie dorthin – etwa 200 Meter vor der Küste? Aufgrund des Zustands des verkrusteten Schwerts lässt sich darüber vorerst wenig sagen. Sowohl christliche Kreuzfahrer aus Europa als auch arabische Soldaten kämpften damals mit Schwertern, deren Form der des Fundstücks ähnelt. Kobi Sharvit, der Leiter der Abteilung für Meeresarchäologie der Antikenbehörde, gibt aber zu bedenken, dass die arabischen Krieger nicht mit Schiffen kamen. Dass das Schwert an der Küste ins Wasser gefallen sein und dann weiter ins Meer getrieben worden sein könnte, schließt er aus: Dafür sei die knapp zwei Kilogramm wiegende Waffe zu schwer.