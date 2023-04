Frau Professor Fairhurst, ich möchte mit Ihnen über Schlaflieder sprechen. Zu Ihren Forschungsgebieten zählt die Frage, was Berührungen bei Menschen auslösen. Kann man den abendlichen Gesang von Vätern oder Müttern als eine Art akustische Berührung ihrer Kinder betrachten?

In unserem Labor für Akustik und Haptik an der Technischen Universität Dresden untersuchen wir die interessanten Fälle, in denen diese beiden Sinne – Berühren und Hören – zusammenkommen. Und wir Eltern wissen, dass unsere Babys sich schneller beruhigen und einschlafen, wenn wir gleichzeitig singen und sie streicheln. Wir glauben, dass es dafür einen gemeinsamen Mechanismus gibt. Unsere Hypothese ist, dass beide Verhaltensweisen schon früh in der Evolution aneinander gekoppelt waren – und zwar möglicherweise, um unsere Kinder auch dann beruhigen zu können, wenn wir gar nicht in ihrer direkten Nähe sind, wenn wir zum Beispiel Auto fahren und die Kinder hinten sitzen oder wenn wir mit dem Kochen beschäftigt sind. Beides funktioniert über Rezeptoren, die durch Tempo aktiviert werden und direkt an unser Erregungsniveau gekoppelt sind.