Wegen Coronavirus : China stoppt Reisen von und nach Wuhan

In der chinesischen Stadt Wuhan, in der im Dezember das Coronavirus ausgebrochen ist, wird offenbar der gesamte öffentliche Nah- und Fernverkehr gestoppt. Betroffen sind laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV alle Flug-, Bahn- und Busverbindungen von und nach Wuhan. Auch Fähren würden nicht mehr fahren.

Bürger sollten die Stadt zudem nicht ohne besonderen Grund verlassen. Der Reisestopp soll ab Donnerstagmorgen 10 Uhr gelten.

Das Virus hat sich von der Millionenstadt Wuhan in Hubei auf weitere Metropolen ausgeweitet, darunter Peking, Shanghai, Macau und Hongkong. Die Zahl der Toten war bis Mittwochmittag abermals sprunghaft gestiegen. In der Provinz Hubei seien 17 Todesfälle registriert worden, berichtete das staatliche Fernsehen unter Berufung auf örtliche Behörden. Zuvor war von neun Toten die Rede gewesen. Die staatliche Zeitung „China Daily“ gab die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle in der gesamten Volksrepublik mittlerweile mit 544.

Auch im Ausland sind Fälle des Virus nachgewiesen worden. In Thailand sind vier Erkrankte registriert worden, in den vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea und Japan jeweils einer. In Mexiko wurde am Mittwoch ein Verdachtsfall geprüft. In Europa gibt es bislang keine Nachweise. Nach Einschätzung der Bundesregierung bedeutet die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit nur ein „sehr geringes“ Gesundheitsrisiko für die Menschen in Deutschland.

