Im vielleicht schwersten Moment ihres Lebens spendet ein Bestatter Frauen Trost. Die verlieben sich in ihn und leihen ihm viel Geld – das er nie zurückzahlt. Ein Betrugsprozess in Rostock liefert Einblicke in eine perfide Masche.

Das also ist der Mann, dem sich die Frauen verbunden fühlten, bevor er sie um ihr Geld brachte. Von dem sie sich gesehen fühlten. Gehalten. Gemeint.

Julia Schaaf Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Es ist Dienstagmorgen, Enrico B. betritt den Verhandlungssaal im Amtsgericht Rostock. Er trägt dunkle Jeans, sehr weiße Turnschuhe und einen Pullover in der Farbe von Erdnussbutter, der den rötlichen Schimmer seines Dreitagebarts zur Geltung bringt. Ein sportlich-kompakter Typ mit Geheimratsecken und zurückgegeltem Haar. Das Gesicht des 49-Jährigen erinnert ein bisschen an Mark Waschke oder Bradley Cooper, allerdings – zumindest an diesem Tag – ohne vergleichbaren Charme. Die Zeit nagt an ihm, und weil B. als Bestatter arbeitete, möchte man sagen: wie an einem verwitterten Grabstein. Seiner Attraktivität hat das nicht geschadet. Wenn B. die Stirn in Falten zieht, sieht er ernsthaft aus. Wenn er sich mit dem Finger um den Mund fährt, was er ständig tut, wirkt das nachdenklich. Im Licht der Saallampen glänzt an seiner rechten Hand – ein Ehering.

„Er verstand es, vertrauensvolle sexuelle Beziehungen aufzubauen“

Wenn man verstehen will, wie dieser Mann drei Frauen dazu gebracht hat, nicht nur mit ihm ins Bett zu gehen, sondern ihm insgesamt mehr als 200.000 Euro zu leihen, von denen er nur einen Bruchteil zurückgezahlt hat, ist ein Eindruck im Gerichtssaal natürlich nur der Anfang. Alle drei, so sagt es die Staatsanwältin in ihrer Anklage wegen gewerbsmäßigen Betrugs, hätten in B. einen „solventen, erfolgreichen Geschäftsmann“ gesehen.

Dabei lief spätestens seit 2012 kein Konto, kein Auto, keine Firma, keine Immobilie mehr auf ihn; die Gläubiger waren ihm auf den Fersen. Im Jahr 2001 hatte B. laut Anklage 380.000 Euro Schulden, im Jahr 2020 waren es insgesamt 730.000 Euro. Nichtsdestotrotz „verstand er es, jeweils eine vertrauensvolle, freundschaftliche bis partnerschaftliche sexuelle Beziehung aufzubauen“, so Staatsanwältin Maureen Wiechmann. Fast neun Minuten dauert die Verlesung ihrer Anklage; die Liste der Geldbeträge, die der Bestatter in den Jahren 2016 bis 2018 von den drei Frauen erhielt, ist lang.

Die 64-Jährige, die zum Prozessauftakt als Zeugin geladen ist, ist das, was man eine gestandene Geschäftsfrau nennt. Die Diplom-Ingenieurin führt ein Speditionsunternehmen in einer mecklenburgischen Kleinstadt, das sie mit ihrem Mann aufgebaut hat. Wenn sie den Vorwurf der Verteidigung zurückweist, sie habe mit den Darlehen an B. womöglich Betriebsvermögen veruntreut, kontert sie selbstbewusst: „Es ist mein Geschäft. Ich bin Gesellschafterin, ich bin Geschäftsführerin, es obliegt mir, Gewinne zu entnehmen.“ Vor ihr auf dem Tisch liegt eine Lederaktenmappe. Die Pumps mit den breiten Absätzen erlauben einen energischen Schritt.

Im Sommer 2017 jedoch hat sie ihren Mann verloren, Krebs, und die Staatsanwältin sagt über Enrico B.: „Er nutzte die emotionale Situation nach dem Todesfall planvoll aus.“ 40 Jahre lang, erzählt die Unternehmerin, habe das Paar quasi Tag und Nacht miteinander verbracht. Jetzt war die Spediteurin allein. Sie habe sich in die Arbeit gestürzt, Zehn- bis Zwölfstundentage, Wochenende inklusive. Derweil habe ihre Buchhalterin ihr den ortsansässigen Bestatter Enrico B. empfohlen, einen Bekannten ihres Mannes. Um die Beisetzung hätten sich vor allem ihre Kinder gekümmert.

Dann jedoch habe Enrico B. sie abends besucht, angeblich, weil etwas mit der Urne nicht passte. Gleich dieses erste Gespräch sei persönlich geworden und habe mehr als zwei Stunden gedauert. Schon damals, erzählt die Unternehmerin, habe B. sie umarmt. „Das fand ich total daneben. Aber nachher, wo ich so alleine war, dann war das schön.“ Bei einem Wiedersehen nach der Beisetzung, als B. endlich Rechnung und Sterbeurkunde vorbeibrachte, hätten sie „wieder gesessen und gesprochen, gesprochen, gesprochen“. Dieses Mal habe sie von sich aus um eine Umarmung gebeten.