Spanien : Impfgegnerin mit mutmaßlich entführten Kindern festgenommen

Die Frau war im Dezember mit ihren Kindern untergetaucht, um eine Corona-Impfung zu verhindern. Am Mittwochmorgen stellte sie sich nun der Polizei. Die Kinder wurden dem Vater übergeben.

Weil sie ihre beiden Kinder entführt hatte um deren Corona-Impfung zu verhindern, ist eine Mutter in Spanien festgenommen worden. Nach Justizangaben vom Mittwoch war seit Mitte Dezember nach der 46-Jährigen gefahndet worden, nachdem ihr Ex-Mann die Polizei alarmiert hatte. Am Mittwochmorgen habe sie sich schließlich in Begleitung ihrer beiden Kinder der Polizei gestellt.

Den Angaben zufolge hatte der Vater die Behörden eingeschaltet, nachdem er seit Anfang November keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern im Alter von zwölf und 14 Jahren hatte.

Laut einem Polizeisprecher wurden die beiden Kinder, die seit Anfang November nicht mehr zur Schule gegangen waren, am Mittwoch ihrem Vater übergeben.

Spanien hat eine der höchsten Impfquoten Europas. Die Impfbereitschaft war seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus sehr hoch. Impfkritische Proteste gab es kaum.