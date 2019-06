Erster Prozesstag : Hauptangeklagte im Lügder Missbrauchsfall legen Geständnisse ab

Nach Brand im Notre-Dame : Feuerwehr probt am Berliner Dom den Ernstfall

Gut zwei Monate nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat die Berliner Feuerwehr am Mittwoch einen Löscheinsatz am historischen Berliner Dom geprobt. Unter anderem spritzte ein Feuerwehrmann in schwindelerregender Höhe von einer Drehleiter aus Wasser auf das Mitteldach der Kirche.