Tag 9 im Dschungelcamp 2023 : Angriff der Klön-Krieger: Pizzagate im Trashparadies

Nachdem zuletzt der Peripherie-Gossip um Fremdgeh-Dramen bei Lucas Cordalis Schwiegermutter der Original-Camp-Crew eindeutig das Drama-Zepter entreißen konnte, bemühen sich die elf verbliebenen Klön-Krieger der Insolvenznationalmannschaft heute, adäquates Zicken-Material nachzuliefern. Vor allem beim offiziellen Dschungel-Debattierclub Tessa/Cecilia augenbraut sich schon bei der Morgentoilette ein amtlicher Divergenz-Orkan zusammen. Disharmonie-Magnet Tessa Bergmeier und „Playboy“-Exhibitionistin Cecilia Asoro begeben sich in analytische Nachbesprechungen, noch während sich Tessa die Wimpern durchbürstet. Diese Verhaltens-Inspektion des eigenen Diskurs-Gebarens läuft allerdings maximal so friedfertig, konstruktiv und versöhnlich, wie die legendäre Pressekonferenz von Tic Tac Toe. Lee-Tessa und Ricky-Cecilia können leider nicht das Kriegsbeil, sondern lediglich die Hoffnung auf einen rasanten Niveau-Anstieg begraben.

Währenddessen ist Verena Kerth, von den Zuschauern als erste aus dem Rennen genommen, bereits auf dem Weg ins Promihotel. Trotz Verbannung aus dem Garten Eden für verhaltensauffällige Show-Asketen strahlt sie, als wären Oktoberfest, P1-Eröffnung und Weihnachtsfeier beim FC Bayern gleichzeitig. Wahrscheinlich freut sie sich auf eine leckere Pizza Marc-aritha und einen köstlichen Tee-Renzi. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Was wir über sie in der kurzen Woche im Camp der (vor allem geistigen) Entbehrungen gelernt haben: Hätte die Fee Rena Kerth drei Wünsche frei, wären das: Heiraten, heiraten, heiraten. Am liebsten ihren aktuellen Lebensabschnittspromi Marc Terenzi. Das wäre eine Konstellation, bei der man sich gar nicht entscheiden könnte, wem man einen Ehevertrag dringender ans Herz legen möchte.

Heiratsantrag als Ekelprüfung

Auch bei diesem Wunsch bewahrheitet sich mal wieder die altbekannte britische Volksweisheit: Be careful what you wish for. Kaum dem Dschungel-Elend entronnen, wartet am australischen Traumstrand bereits das nächste: Marc Terenzi hat spontan einen Verlobungsring organisiert und erwartet Verena mit einem Heiratsantrag. Hätte man auch nicht gedacht, dass Verenas schlimmste Ekelprüfung erst auf sie wartet, nachdem sie das Camp bereits verlassen hat. Schon bevor Marc auf die Knie sinkt, fragt man sich: hat er sich bis zum Bauchnabel in den Sand gebuddelt? Aber: Nein, Verena ist einfach drei Köpfe größer. Was viele nicht wissen: Marc Terenzi ist im wahren Leben etwa so groß wie drei Kästen Mineralwasser.

Spätestens mit dieser Bewerbung für das „Sommerhaus der Stars 2023“ hat selbst Verenas Beiboot Marc Terenzi mehr Sendezeit als Lucas Cordalis. Andererseits: Mehr Sendezeit als Lucas haben aktuell auch die Lippen von Djamila Rowe, die Frösche im Camp und die Augenbrauenbürste von Tessa. Die gute Nachricht ist: Der einzige Korb, den Marc Terenzi heute bekommt, ist sein Picknickkorb. Verena lacht sechs bis elf Minuten ihr legendäres „Defekter Staubsauger“-Lachen, sagt dann aber euphorisch „Ja“. Marc & Vreni in Love. Demnächst wird also geheiratet.