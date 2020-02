Nach starken Regenfällen : Hochwasser hat Rheinland-Pfalz fest im Griff

Vor allem in Rheinland-Pfalz sorgen Dauerregen und Tauwetter für überschwemmte Straßen und Keller. Auch der Pegel des Rheins steigt. In Bayern entspannt sich die Lage nach einer stürmischen Nacht derweil wieder.

Kräftige Regenfälle und Schneeschmelze haben in Teilen Süd- und Westdeutschlands zu Hochwasser und Überschwemmungen geführt. Besonders die Mosel sorgte in Rheinland-Pfalz für überflutete Straßen und voll gelaufene Keller. Die Schifffahrt auf der Mosel war weiter gesperrt. Auch der Wasserstand des Rheins stieg am Dienstag in Köln um bis zu zehn Zentimeter pro Stunde an, wie die örtlichen Stadtentwässerungsbetriebe mitteilten.

An den Messpunkten in Duisburg-Ruhrort und Köln soll am Donnerstag ein Pegelstand von acht Metern erreicht werden. Davon gehen das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz und die Kölner Stadtentwässerungsbetriebe aus. Das wären vier Meter mehr als normal. Schon in den vergangenen Tagen war der Rhein gestiegen. In Köln dürfen Schiffe ab einem Pegelstand von 6,20 Meter nur noch langsam

und in der Flussmitte fahren, ab 8,30 Metern müsse die Schifffahrt eingestellt werden.

Auch in Bayern kam es nach Dauerregen und Tauwetter in der Nacht zum Dienstag zu Überschwemmungen. Doch bereits im Lauf des Dienstags entspannte sich die Lage an den meisten Orten im Freistaat bereits wieder. Zudem hatten dort orkanartige Böen für Ausfälle im Regionalverkehr in und um München gesorgt.



Überschwemmungen nach starken Regenfällen in Bayern





An der Mosel stand das Wasser unter anderem in Aach (Kreis Trier-Saarburg), Bernkastel-Kues (in Kues) und Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) in den Straßen – und flutete Keller. „Wir gehen davon aus, dass insgesamt mehrere hundert Gebäude entlang der Mosel betroffen sein werden“, sagte ein Sprecher der Polizei in Bernkastel-Kues. „Die Anwohner sind aber darauf eingestellt.“

Die Mosel sollte am Pegel Trier laut Hochwassermeldezentrum Rheinland-Pfalz am Dienstagabend mit knapp unter neun Metern den Höchststand erreichen – das sind rund 5,50 Meter über normal. Danach gingen die Wasserstände dort zurück, sagte ein Sprecher. Es handele sich um ein Hochwasser, wie es alle zwei bis fünf Jahre vorkommen. Ein großes Mosel-Hochwasser kam im Januar 2003 auf 9,81 Meter am Pegel Trier. Beim „Jahrhunderthochwasser“ 1993 waren es 11,28 Meter.

Der Blick richte sich am Mittwoch wohl vor allem auf Koblenz, hieß es vom Hochwassermeldezentrum. Dort kommen die Wassermassen vom Rhein und Mosel zusammen: Voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag soll dort der Höchststand von 6,50 Metern erreicht werden. Die Feuerwehr baute bis Dienstagabend eine mobile Hochwasserschutzwand auf. Die Arbeiten seien schnell und ohne große Behinderungen verlaufen, hieß es. Mit der Wand sollten Tausende Bewohner der Koblenzer Stadtteile Neuendorf und Wallersheim geschützt werden.

Wetterlage entspannt sich

An der Nahe war die Lage am Dienstag nach Einschätzung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kreuznach zunächst entspannt. Die Pegel würden aber regelmäßig angefahren, um die Wasserstände zu kontrollieren, sagte ein Sprecher. Entlang des Flusses seien ohnehin schon aufgebaute Wände gegen das Hochwasser erhöht worden. „Das ist alles erst mal noch vorsorglich.“

In Saarbrücken sperrte die Polizei am Dienstagmorgen die Stadtautobahn. Die Sperrung zwischen Luisenbrücke und Bismarckbrücke war wegen des steigenden Pegelstands der Saar bereits erwartet worden. Eine Umfahrung sei eingerichtet, die Maßnahme sei Standard, sagte ein Sprecher der Polizei. Noch sei unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne, hieß es am Mittag.

Auch in Luxemburg waren Feuerwehren hunderte Male im Einsatz. Drei Mal mussten Menschen aus Autos befreit werden, in denen sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt, unter anderem in Mosel-Orten wie Schengen oder Mertert. Die Mosel, die als zweitlängster Nebenfluss des Rheins gilt, entspringt in Frankreich in den Vogesen und mündet bei Koblenz in den Rhein.

Wettermäßig sei aber Entspannung in Sicht, vermeldeten die Hochwasserexperten aus Mainz. Für die nächsten Tage sei trockenes und kühleres Wetter vorhergesagt. Auch an der Saar und Nahe sollten die Pegelstände im Laufe des Dienstags ihre Höchststände erreichen.