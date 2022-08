„Der Puppenspieler“ : Hochstapler aus Netflix-Serie ist auf der Flucht vor französischer Polizei

Französische Gendarmen am 7. Januar 2015 in Nangy, Frankreich. Bei einer Arbeitsinspektoren seines Hundezuchtbetriebes hat der britische Serienhochstapler Robert Hendy-Freegard zwei Polizisten schwer verletzt und ist seitdem auf der Flucht. Bild: AFP

Ein aus einer Dokumentation auf dem Streamingdienst Netflix bekannter britischer Hochstapler ist in Frankreich auf der Flucht. Der Mann soll Behördenangaben von Freitag zwei Polizisten schwer verletzt haben, als er einer Kontrolle entgehen wollte. Nach Angaben der Bürgermeisterin der Gemeinde Vidaillat handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den verurteilten Serienbetrüger Robert Hendy-Freegard, der seit 2015 in der Ortschaft im dünn besiedelten Département Creuse im Zentrum Frankreichs lebt.

Arbeitsinspektoren hatten nach Angaben der Behörden in Begleitung von Polizisten am Donnerstag den Hundezuchtbetrieb kontrolliert, den Hendy-Freegard mit seiner Partnerin betreibt. Nach dem Willen der Polizei sollte einer der beiden die Beamten zum nächsten Revier begleiten, heißt es in einer Mitteilung der Präfektur des Départements. Doch der Mann habe sein Auto gestartet und zwei Beamte angefahren, bevor er floh. Demnach wurden die beiden Polizisten schwer verletzt, einer von ihnen musste am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 51-jährige Hendy-Freegard war 2005 in London wegen Betrugs, Diebstahls und Entführung zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte seine Opfer bezirzt und dann gnadenlos ausgebeutet. Wegen seiner Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, bekam er den Spitznamen „der Puppenspieler“.

Mehr zum Thema 1/

Das Urteil wegen Entführung gegen ihn wurde jedoch später in der Berufung aufgehoben und Hendy-Freegard 2009 aus dem Gefängnis entlassen. Anfang des Jahres veröffentlichte der US-Streamingdienst die Dokuserie „Der Puppenspieler: Auf der Jagd nach dem ultimativen Betrüger“ über ihn.