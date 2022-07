Hitzewelle : Städte des Grauens

Eine der schönsten und schaurigsten Seiten im Internet ist die Facebook-Gruppe „Gärten des Grauens“. Ein Biologe sammelt dafür seit Jahren Fotos von Vorgärten, die mit Platten, Beton oder Kies so versiegelt sind, dass nicht einmal ein Grashalm aus den Ritzen herausschauen kann. Die Bilder, zum Heulen komisch, sind seltsame Dokumente falsch verstandener Ordnungsliebe, die sich überall dort breit macht, wo die Natur zurückgedrängt werden kann.

Diese Spielform deutscher Tristesse hat mehr als nur anekdotischen ­Charakter, sie hat System. Hier lebt die evolutionär bedingte und christlich be­glaubigte Vorstellung fort, der Mensch müsse sich die Erde untertan machen. In Zeiten des Klimawandels hat das Wort „menschengemacht“ aber einen ganz anderen Beiklang bekommen.

Zwischen Zierkies und Grobschotterfeldern

Daher der Ärger über die ästhetische und ökologische Zumutung von Zierkies und Grobschotterfeldern, denen nur noch durch Gartensatire beizukommen ist. Oder durch Gesetze: In einigen Bundesländern sind Schottergärten schon verboten.

Ein sprechendes Symbol dieser ­Verhunzung der Natur sind die heute überall zu sehenden Gabionen. Die mit Schotter gefüllten Drahtkörbe mögen als Lärmschutzwand noch durchgehen – als Zierde der Grundstücksgrenze sind sie eine Kata­strophe. Früher dienten Schanzkörbe als Schussfänger. Heute signalisiert der stolze Hausbesitzer damit, dass er sich von der Öffentlichkeit abschotten will – und dass es ihm vollkommen egal ist, ob da nun Bü­sche stehen, in denen Insekten zu Hause sind, oder Steinkäfige, die auch noch die Hitze des Tages an die Umgebung abgeben.

Wirtschaftswunder und Machbarkeitswahn haben in Deutschland auch die Wahrnehmung der Umwelt um­codiert. War der architektonischen Mo­­derne noch daran gelegen, Architektur und Natur sinnvoll zu ver­binden, ging diese Idee in den Sech­zigerjahren verloren. Bald wurde es in den Städten enger. Der Betonbruta­lismus machte die Gebäude klobiger, die Zwischenflächen kleiner. Das ­Leben in der Stadt wurde nur nach funktionalen Kriterien bewertet. Was zu kurz kam: dass man dort auch ­richtig leben will.

Gärten und Flüsse gegen drückende Schwüle

In diesen Tagen wird es besonders deutlich. Die Städte muten den Menschen Enge, Lärm und eben auch Hitze zu. Man merkt es schon, wenn man aus der Münchner Innenstadt in den Englischen Garten geht oder sich in Frankfurt in ein Café am Main setzt. Sofort fallen die Temperaturen, ein Luftzug vertreibt die drückende Schwüle, und der Stress der Stadt mit den stetig verdichteten Quartieren fällt ab. Ganz abgesehen davon, dass die Farbe Grün dem Auge guttut.

Die Städte brauchen dringend ­Abkühlung. Denn trotz vieler Berichte über das schöne Landleben schreitet die Verstädterung fort. 1950 lebte nicht einmal ein Drittel der Welt­be­völkerung in Städten, 2015 war es schon mehr als die Hälfte. In Deutschland sind es schon drei Viertel aller Einwohner. Die Abschaffung der Eigen­heimzulage Ende 2005, die verringerte Pendlerpauschale und natürlich die überfüllten Straßen führten dazu, dass noch mehr Menschen in die Städte zogen. Gut so, denn immerhin wurden damit die zunehmende Zersiedelung der Landschaft und das Wachstum der Verkehrsflächen etwas auf­gehalten.

Die städtebauliche Nach­ver­dich­tung mit Gebäudeaufstockung und Blockrandbebauung ist schon deshalb sinnvoll, weil so der Flächenfraß ­etwas verringert wird. Angesichts der Klimakatastrophe sieht man aber nun, was falsch gelaufen ist.

Ob in Köln, Berlin oder Hamburg: Die Städte sind zugebaut

Ob in Köln, Berlin oder Hamburg: Die Städte sind trotz vieler Grün­flächen zugebaut, die Parkplätze sind geteert statt mit Rasengittersteinen oder wenigstens sickerfähigem Ökopflaster versehen. Und an Sams­tagen sieht man doch wirklich Menschen vor ihren Häusern, die aus Pflasterfugen das Unkraut kratzen, statt Kräuter einfach wachsen zu lassen.

Die übereifrige Ordnungsliebe der Deutschen hat verheerende Folgen. Die Rückzugs­flächen für Biodiversität, durch die Landwirtschaft ohnehin schon eingeschränkt, werden noch kleiner. Die Hochwassergefahr an den Flüssen wächst, weil das Wasser nicht ver­sickert, sondern schnell abfließt. Und die natürliche Kühlung fehlt.

Immerhin hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) nun reagiert. Am Donnerstag kündigte sie an, Projekte für Straßen- und Fassadenbegrünung und die Einrichtung innerstädtischer Flüsse und Bäche zu fördern. Aber 176 Millionen Euro für Klima­resilienz sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Bund, Länder und Kommunen können nicht alles regeln.

Daher sollte sich jeder Häuslebauer und Stadtbewohner fragen: Muss in Deutschland alles immer sofort be­baut, betoniert, asphaltiert, gepflastert werden? Warum kann man Wände und Dächer nicht einfach be­grünen? In nicht allzu ferner Zukunft wird man mit Befremden auf solche Fragen zurückschauen. Unsere Städte müssen grüner werden. Und wirklich jeder sollte dabei mitmachen.