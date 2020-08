Bis zu 35 Grad : Es wird wieder heiß

Am Mittwoch schnellen die Temperaturen wieder in die Höhe: „Im Westen und am Oberrhein sind gleich wieder die 30 Grad drin“, sagt Jens Bonewitz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Dazu bleibt es überwiegend trocken; nur von Nordosten bis zum Südosten sind einzelne Gewitter möglich, die kräftig ausfallen können.

Am Donnerstag macht sich im Südosten Deutschlands das Bilderbuch-Sommerwetter mit viel Sonne und Hitze breit, lokal können die Werte bis zu 35 Grad erreichen. Im Nordwesten sorgen Wolken dagegen für Niederschläge und etwas gedämpfte Temperaturen – im Laufe des Tages wird es aber auch dort freundlicher.

Am Freitag bekommen die Menschen im Nordwesten wieder das schlechteste Wetter der Republik, es ist meist stark bewölkt und regnet. Ansonsten herrscht in Deutschland bei schwülheißen Temperaturen zwischen 29 und 35 Grad wieder Hitze.