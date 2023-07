Deutschland schwitzt – und morgen noch mal so richtig. Der Deutsche Wetterdienst erwartet Temperaturen von bis zu 38 Grad. Nachmittags könnte es in einigen Teilen des Landes gewittern.

Am Sonntag müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands gegen Gewitter und Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad wappnen. „Der Sonntag legt hinsichtlich der Temperaturen noch mal eine Schippe drauf“, sagte die DWD-Meteorologin Sabine Krüger am Samstag in Offenbach. Der Wetterexpertin zufolge steigen die Temperaturen auf 30 bis 38 Grad. Die Höchstwerte werden demnach entlang des Oberrheins und Mains sowie vom Thüringer Becken bis in die Magdeburger Börde erreicht.

Neben der Hitze sollen am Nachmittag kräftige Gewitter aufziehen. Laut Krüger besteht besonders im Westen und Nordwesten „die Gefahr von heftigem Starkregen, größerem Hagel und schweren Sturmböen, vereinzelt auch orkanartigen Böen“. Auch im südwestlichen Bergland und in den Alpen könnten Starkregen und kräftige Gewitter auftreten. Im Osten sei hingegen Sonnenschein und klarer Himmel angesagt.

Der Meteorologin zufolge verlagern sich die Gewitter zum Wochenbeginn in den Osten und in die Südosthälfte. Die Temperaturen gingen jedoch eher zögerlich zurück. Am Montag sollten die Temperaturen in der Südosthälfte auf über 30 Grad steigen, im Norden und Westen auf 23 bis 28 Grad. Am Dienstag seien Höchstwerte über 30 Grad im Norden sowie 35 Grad im Süden möglich.

Auf gefährdete Mitmenschen achten, trinken, kühlen

Der DWD und das Bundesgesundheitsministerium hatten gemeinsam vor der Hitzewelle gewarnt. Den Bürgern wurde empfohlen, besonders auf gesundheitlich gefährdete Mitmenschen wie Schwangere, Ältere oder chronisch Kranke, zu achten und Hilfe anzubieten. Weiterhin solle man ausreichend zu trinken, körperliche Anstrengungen speziell in der Mittagszeit und am frühen Nachmittag vermeiden sowie die Wohnung kühl halten. „Erst wenn es draußen kühler ist als in der Wohnung, ist Lüften zu empfehlen“, hieß es. Auch aktives Kühlen, etwa mit feuchten Tüchern, könne helfen.

Das Gesundheitsministerium arbeitet zudem derzeit an einem bundesweiten Hitzeschutzplan. Dieser soll das Hitzewarnsystem des DWD standardmäßig nutzen. Die Länder prüfen nun, ob bei bestimmten Warnstufen des DWD entsprechende Akutmaßnahmen verpflichtend sein sollen. Im Blick stehen dabei unter anderem auch Warnungen vor Beginn von Hitzewellen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hatte bei der Vorstellung der Pläne angekündigt, dass Frankreich dafür als Vorbild dienen solle. Im Nachbarland werden je nach Schwere einer Hitzewelle im ganzen Land Schutzmaßnahmen ausgelöst.