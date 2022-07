Aktualisiert am

Hitze in Europa : Hitzewelle erreicht Deutschland – bis zu 40 Grad erwartet

Europa wird von einer extremen Hitzewelle geplagt. In südlichen Ländern kommt es zu Waldbränden und Hitzetoten. Ab Montag steigen die Temperaturen auch in Deutschland stark an.

Spanien, Madrid: Ein junger Mann übergießt sich mit einer Wasserflasche, um die Hitze zu bekämpfen. Ab kommender Woche steigen auch in Deutschland die Temperaturen. Bild: dpa

Seit Wochen leiden die südlichen Länder Europas unter Dürre und Hitze. Auf Deutschland kommt nun in den kommenden Tagen eine Hitzewelle mit Höchstwerten bis zu 40 Grad zu. Am Sonntag verbreite sich landesweit viel Sonne, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit.

Nur im Norden Deutschlands könnten dichtere Wolken durchziehen. Den Meteorologen zufolge werden im Südwesten die höchsten Temperaturen erreicht. Dort sollen sie auf 25 bis 31 Grad klettern. Im Norden und Osten liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zu Montag kühle es auf 16 bis 8 Grad ab.

Die Woche startet sonnig mit lockeren Schleierwolken. Am Montag steigen die Temperaturen laut DWD auf 29 bis 34 Grad, während es im Westen und Südwesten bis zu 36 Grad werden soll. Die Küsten blieben hingegen von der Hitze verschont. In diesen Regionen erwarten die Meteorologen 20 bis 25 Grad.

Am Dienstag rechnet der DWD mit dem vorläufigen Höhepunkt der Hitzewelle. Im Südwesten und Westen soll eventuell die 40-Grad-Marke geknackt werden. Im Nordosten liegen die Maximalwerte zwischen 30 und 34 Grad. In der Nacht zu Mittwoch könnten im äußersten Westen und Südwesten Schauer aufziehen, einzelne Gewitter seien nicht ausgeschlossen.

Waldbrand an italienischem Urlaubsort

Im Süden Europas kämpfen derweil viele Länder mit den Folgen der starken Hitze. Im norditalienischen Adria-Badeort Bibione mussten mehrere Touristen wegen eines Waldbrandes ins Meer fliehen und wurden dort von der Küstenwache gerettet. Der Brand in der bei deutschen Urlaubern beliebten Gegend brach laut Medienberichten am Freitagnachmittag aus.

Ob Deutsche unter den Geretteten seien, konnte die Küstenwache am Samstag auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Mehrere Feuerwehren und auch ein Löschhubschrauber kämpften gegen die Flammen an der Grenze zwischen den Regionen Venetien und Friaul-Julisch Venetien. Am Samstag lief der Einsatz weiter.

Feuer auf Kreta unter Kontrolle

Der Waldbrand, der seit Freitag auf der Urlaubsinsel Kreta südlich der Hafenstadt Rethymno tobt, konnte indessen am Samstagmorgen unter Kontrolle gebracht worden. Man habe die ganze Nacht über den Kampf gegen die Flammen geführt, teilte die griechische Feuerwehr mit. Sechs Dörfer seien evakuiert worden. Obwohl das Feuer nah an die Siedlungen herankam, seien keine Häuser beschädigt worden, sagte der Bürgermeister der Gemeinde, Agios Vasilios, am Samstag dem Sender Skai.

Zuletzt waren in der Region 110 Feuerwehrleute mit 33 Löschzügen im Einsatz. Bei Tagesanbruch nahmen auch fünf Löschhubschrauber wieder die Arbeit auf. Problematisch waren die stürmischen Winde in der Region, die die Flammen stets aufs neue entfachten und vorantrieben.

360 Hitzetote in Spanien

Die Zahl der Toten in Spanien aufgrund der Hitzewelle stieg derweil auf 360. Unter anderem starb ein 60-jähriger städtischer Reinigungsarbeiter am Samstag bei der Arbeit an den Folgen der Hitze, berichtet die katalanische Tageszeitung „La Vanguardia“.

Todesopfer bei Waldbränden in Marokko

Auch der Maghreb ist von den Folgen der Hitze stark betroffen: In Marokko ist nun bei Waldbränden ein Mensch ums Leben gekommen. Hunderte Bewohner der nördlichen Regionen seien unterdessen aus mehreren Dörfern vor den Flammen gerettet worden, berichtete der TV-Sender Al-Dschasira am Samstag.

Die Waldbrände wüten seit Tagen unter anderem nahe der Küstenstadt Larache, wie das marokkanische Nachrichtenportal Hespress berichtete. Hunderte Hektar Wald seien den Flammen bereits zum Opfer gefallen. In Marokko herrschen derzeit hohe Temperaturen von mehr als 40 Grad. Trockenheit und starke Winde hatten laut Medienberichten eine Verbreitung der Brände begünstigt.