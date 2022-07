Hitze und Dürre : Europa ist von extremen Temperaturen erfasst

Mit einer erneuten Hitzewelle herrschen in südeuropäischen Urlaubsländern und auch in Deutschland Spitzentemperaturen. In Kombination mit lang anhaltender Trockenheit steigt vielerorts die Waldbrandgefahr.

Die Pontonbrücke über dem ausgetrockneten Flussbett des Ticino in Bereguardo, 25 Kilometer südwestlich von Mailand in Norditalien Bild: dpa

Spanien: Vor allem die Iberische Halbinsel wird aktuell von Gluthitze heimgesucht. Der Wetterdienst Aemet rief am Mittwoch für 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften in Spanien Alarm aus. Laut Aemet wird diese zweite Hitzewelle des Jahres in Spanien wohl eine der längsten seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1975 werden.

Die Hitze begünstigt zusammen mit einer seit Wochen anhaltenden Dürre und starken Winden Waldbrände. Das aktuell schlimmste Feuer wütet weiterhin in der Gemeinde Las Hurdes nahe der Grenze zu Portugal. Bis zum 30. Juni gab es in Spanien rund 250 größere Feuer, die insgesamt knapp 82.000 Hektar Wald zerstörten. Das ist schon fast so viel wie im gesamten Vorjahr.

Portugal: Hier spricht man unterdessen von der schlimmsten Dürre der vergangenen 20 Jahre. Nach dem heißesten Mai seit 1931 leiden nach jüngsten Angaben des portugiesischen Instituts für Meer und Atmosphäre (IPMA) derzeit über 97 Prozent des Territoriums unter schwerer Trockenheit. Lange blieb Portugal dieses Jahr von Waldbränden verschont, aber seit einigen Tagen brennt es im Zentrum und Norden vielerorts. Am Montag waren 36 Waldbrände aktiv.

Italien: Das beliebte Urlaubsland leidet seit Wochen unter Hitze und Trockenheit. Vor allem im Norden regnete es zu wenig, sodass Flüsse und Seen deutlich weniger Wasser als üblich führen. In fünf Regionen im Norden wurde der Notstand ausgerufen. Für Touristen dürften die Auswirkungen derzeit kaum spürbar sein. Manche Städte drehten einen Teil der Springbrunnen ab oder schränkten die Wassernutzung ein. Im Süden kämpfen die Feuerwehren dagegen vermehrt gegen Waldbrände. Der Zivilschutz erwartet eine arbeitsintensive Waldbrandsaison.

Frankreich: In unserem Nachbarland erwarten Meteorologen bis Ende Juli einen Dürrerekord. Zwar hatte es in der zweiten Junihälfte vielerorts Unwetter mit viel Regen gegeben, doch der Effekt ist weitgehend verflogen – und die Böden trocknen wieder aus. Die Temperaturen sollen in dieser Woche auf knapp 40 Grad steigen. Zahlreiche Waldbrände musste die Feuerwehr bereits bekämpfen. An der Atlantikküste wird weiter gegen einen großflächigen Waldbrand in den Pinienwäldern südlich von Bordeaux gekämpft. Die Stadt Nîmes sagte aus Vorsicht das Feuerwerk am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, ab. In einzelnen, zumeist kleinen Kommunen gab es Probleme mit der Trinkwasserversorgung.

Kroatien: Auch hier kämpft die Feuerwehr nahe der dalmatinischen Stadt Sibenik gegen einen Waldbrand, der am Mittwoch zwei Dörfer an der bei Urlaubern beliebten Krka-Riviera erfasste. Die Bewohner von Zaton und Raslina wurden mit Booten über die Stubalj-Bucht in Sicherheit gebracht. Die Situation sei so schlimm wie seit zehn Jahren nicht mehr, erklärte der Zivilschutz.

Griechenland: Die Lage entspannte sich nach langer Dürre und zahlreichen Bränden Anfang des Monats. In fast allen Regionen des Landes hat es stark geregnet. Diese Entspannungsphase werde jedoch nur wenige Tage dauern, hieß es. Vom 18. Juli an sollen vor allem im Süden des Landes die Thermometer Werte von mehr als 40 Grad zeigen. Auf der griechischen Insel Samos wurden am Mittwochabend wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes mehrere Ortschaften evakuiert.