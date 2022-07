Statt Klimaanpassung : In Bayern werden zu viele Bäume gefällt

Auch wegen der Hitze ist das Gebot der Stunde, mehr Bäume zu pflanzen. In den größeren bayerischen Städten geht die Tendenz jedoch in die Gegenrichtung.

Die Hitze der vergangenen Tage zeigt unmissverständlich, dass die Kühlung unserer Städte dringend nötig ist. Die beste Möglichkeit, um das zu erreichen, sind Grünanlagen, vor allem Bäume. Ausgerechnet in Bayern, wo Bäume zeitweise sogar vom Ministerpräsidenten umarmt wurden, sieht es da nicht gut aus. Das hat eine Befragung durch den BUND Naturschutz (BN) in den 15 größten Städten des Freistaats ergeben.

Demnach sind in den vergangenen zehn Jahren mindestens 165.000 Bäume gefällt worden. Stellt man dem die Nachpflanzungen gegenüber, bleibt ein Minus von mindestens 34.560 Bäumen. Da die Städte zum Teil nur sehr lückenhaftes Datenmaterial geliefert hätten, lägen die tatsächlichen Zahlen wohl deutlich höher, so der BN. Er wies auch darauf hin, dass nur knapp 100 der 2056 bayerischen Städte und Gemeinden eine Baumschutzverordnung hätten. Unter diese wiederum fielen meist nur Bäume von einer bestimmten Dicke an – Bäume, die diese noch nicht erreicht haben, könnten gefällt werden, ohne dass es irgendwo vermerkt werde. „Das Ergebnis unserer Erhebung ist erschreckend“, sagte der BN-Vorsitzende Richard Mergner bei der Vorstellung.

In der Stadt wachsen Bäume nur langsam

Nachpflanzungen könnten den Verlust eines alten Baumes nur schwer kompensieren. Eine Linde etwa wachse 25 bis maximal 50 Zentimeter im Jahr. Es dauere also durchschnittlich etwa 25 Jahre, bis eine neu gepflanzte Linde eine mittlere Größe von zehn Metern erreiche. „In der Stadt wachsen die Bäume meist sogar nur wenige Zentimeter im Jahr, weil sie vom Wurzelwerk her keinen Platz haben, sich zu entfalten“, so Mergner.

Der BN hat in München am Mittwoch die Temperatur an mehreren Orten mit einem Aspirationspsychrometer nach Aßmann gemessen. Damit lässt sich die wahre, nicht durch die Sonneneinstrahlung verfälschte Temperatur ermitteln. Am baumlosen Marienplatz betrug die Temperatur 35,1 Grad, im Englischen Garten 32,1 Grad. In der Landeshauptstadt gingen in den vergangenen zehn Jahren netto 21.600 Bäume verloren.

„Grünflächen und Bäume spielen für die Klimatisierung einer Stadt eine wichtige Rolle“, sagte der BN-Baumfachmann Christopher Busch. „Ein ausgewachsener Laubbaum verdunstet an einem heißen Sommertag locker 400 Liter Wasser und kühlt somit seine Umgebung ab. Ein Laubbaum mit 15 Metern Kronendurchmesser kühlt zusätzlich – je nach Sonnenstand – eine Fläche von mindestens 170 Quadratmetern mit seinem Schatten.“